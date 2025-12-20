I cori natalizi dei bambini a San Fermo, fin sotto casa della ex preside Luisa Oprandi

Accompagnati dai loro insegnanti e seguiti da alcuni genitori, i bambini del progetto Una scuola della primaria IV Novembre di San Fermo hanno portato i loro cori natalizi in un concerto itinerante per le vie del quartiere.

Baciata dal sole, la festosa manifestazione nel pomeriggio dell’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze, venerdì 19 dicembre, è arrivata a raggiungere, inaspettata, la casa della ex preside dell’Istituto comprensivo Varese 1, Luisa Oprandi.

Prima tappa del colorato corteo, animato da piccoli aiutanti di Babbo Natale, è stata la sede del Millepiedi onlus. Sotto i portici di piazza Spozio, i bambini sono stati accolti da educatori e utenti del centro diurno che si sono uniti ai loro cori.

Poi è stata la volta del sagrato della Chiesa di Santa Maria, sull’altro lato della piazza.

Da qui una gradevole passeggiata ha portato i bambini fino alla Farmacia del quartiere, in via Pergine – proprio di fronte al nuovo Polo scolastico in costruzione – per una nuova tappa canterina.

Ma l’emozione maggiore, per grandi e piccini, è stata la tappa a sorpresa del concerto, quella che si è svolta sotto le finestre di casa della ex preside in pensione della IV Novembre e di tutto l’Istituto comprensivo Don Rimoldi, Luisa Oprandi.

Un’incursione festosa che la Oprandi ha accolto con meraviglia, affacciandosi al balcone come per una serenata, felice di accogliere e ricambiare l’affetto e i sorrisi dei bambini e condividendo con loro lo spirito natalizio dell’iniziativa.