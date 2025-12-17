I liberi “Auguri con te” in piazza a Saronno, una tradizione che si rinnova da 13 anni

Anche quest’anno si rinnova a Saronno “Auguri con Te”, una simpatica iniziativa spontanea che ad ogni Natale da diversi anni, porta diversi cittadini ad incontrarsi nel cuore della città per scambiarsi gli auguri in un clima di amicizia, all’insegna dell’incontro, senza formalità o “etichette”. L’appuntamento è per martedì 23 dicembre, alle 21, davanti all’albero di Natale in piazza Libertà.

Questa tradizione, che si ripete da ben 13 anni, nasce con l’intento di creare uno spazio di incontro libero tra i cittadini, dove l’unico protagonista è il gesto di scambiarsi gli auguri senza pregiudizi. Non ci sono palchi, non ci sono discorsi pubblici: solo persone che vivono e operano nel territorio, unite dalla volontà di rafforzare il legame tra di loro e di riscoprire il valore della cura reciproca.

«E’ un’iniziativa nata spontaneamente tanti anni fa durante un incontro in cui è emersa la voglia di incontrarsi in modo libero, non istituzionale – racconta Gian Paolo Terrone, artista e creativo Saronnese che ogni anno si premura di ricordare l’appuntamento ai saronnesi – Non si tratta di un evento organizzato, non ci sono organizzatori; è un evento che si fonda sulla spontaneità della presenza dei singoli saronnesi. Nessuno farà discorsi pubblici, ci saranno solo relazioni interpersonali, senza pregiudizi. Un momento libero, auguri autogestiti in cui quello che conta è solo l’incontro e la voglia di stare insieme fuori da ogni ufficialità».

L’iniziativa si svolgerà dalle 21 alle 22 circa e non è condizionata dal meteo: che sia freddo o sereno, l’importante è esserci, portando con sé un gesto simbolico di vicinanza e di serenità.

Per l’immancabile brindisi di auguri i partecipanti sono invitati a portare la propria tazza e magari un thermos con del the caldo: niente bicchierini di plastica, che potrebbero sporcare la piazza e sono comunque inquinanti.

“Auguri con te” è un gesto collettivo vuole essere un segnale pubblico contro l’odio e la divisione: «La comunità si costruisce nelle relazioni quotidiane, non negli slogan né con divisioni – si legge nel messaggio che accompagna l’invito ad esserci – Una piazza dove ci si incontra vale più di mille proclami; un gesto di prossimità aiuta a prevenire incomprensioni e riduce le tensioni nei rapporti. Il mantra da ripetere sarà: “Siamo qui per ricordarci che la forza di una comunità è la cura reciproca. Non siamo etichette: siamo vicini, cittadini, responsabili”».

Un bellissimo messaggio in tempi in cui la divisione e la contrapposizione sembrano prevalere, e che invita tutti a ritrovare nel dialogo e nella vicinanza il cuore della vera comunità.