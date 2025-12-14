Varese News

I voti del Varese: Barzotti protagonista nel bene e nel male

L'attaccante gioca bene, segna il rigore ma è anche lo sfortunato attore a cui viene fischiato il fallo del rigore. Buon rientro per Bertoni, Pliscovaz deve crescere ancora

saluzzo varese 2025 calcio

SALUZZO – VARESE 1-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 6: Non compie una parata e purtroppo non riesce a intercettare il rigore. Un paio di uscite basse con i tempi giusti, ma anche un paio di rinvii da brivido
MARANGON 6: Gara ordinata, soprattutto in difesa contro la vivacità di Kone. Prende un giallo e alla fine Ciceri lo toglie per evitare brutte sorprese (che però sono arrivate altrove)
Pliscovaz 5,5: Tocca pochi palloni, anche in superiorità numerica
BRUZZONE 6,5: Attento e puntuale, sempre sul pezzo
BERTONI 6,5: Rientro con una prestazione di buona personalità e chiusure precise. E anche con un rischio nel primo tempo su retropassaggio verso Bugli
BERBENNI 6: Bene in copertura, concede pochissimo a Dos Santos, meno in spinta quando sembra sempre troppo timido
MALINVERNO 6: Prestazione di carattere e corsa. Pochi spunti e qualche tiro lasciato lì che poteva anche provare
DE PONTI 6: Meno bene del solito nel primo tempo, decisamente meglio nella ripresa
PALESI 6: Lotta a centro campo e lancia anche qualche cambio di campo apprezzabili. Peccato per una punizione battuta malino a fine primo tempo
GUERINI 6: Nel vivo del gioco, più presente di altre volte anche se non si vede molto vicino alla porta
Qeros 6: Dentro nel finale, ci prova con un mancino rasoterra che Vespier recupera all’ultimo dopo una mezza papera
BARZOTTI 7: Protagonista di giornata con un’altra prestazione convincente, un gol su rigore pesante ma anche sfortunato nell’occasione del rigore del Saluzzo
COGLIATI 6,5: A sinistra è sempre insidioso con le sue progressioni. Bene anche di supporto in fase difensiva. Poco preciso al tiro
Romero s.v: Una manciata di minuti nel recupero, non trova palloni alti verso la sua testa

Pubblicato il 14 Dicembre 2025
