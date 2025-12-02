Identità Golose premia Bar is the name: Busto Arsizio entra nell’Olimpo della mixology italiana
Al giovanissimo team del bar di Busto, capitanato da Ambrogio Ferraro, é andato il premio “Identità future”
Bar is the name di Busto Arsizio ha ricevuto il premio della guida Identità Golose, entrando ufficialmente nel novero dei locali riconosciuti per l’eccellenza nella mixology. Il premio “Identità future” che il locale ha conquistato arriva al termine di un percorso iniziato tre anni fa, quando il locale ha fatto il suo ingresso nella pubblicazione specializzata.
Per Ambrogio Ferraro, giovane barman e titolare, si tratta di un traguardo a lungo inseguito. «Da esterno seguivo ogni anno i premi e i vincitori, sognando un giorno di essere lì – racconta sui social – Oggi quel sogno si è avverato ed è l’ennesimo gradino che ci conferma di essere sulla strada giusta».
La storia di Bar is the name è quella di una scommessa non scontata: Ferraro ha aperto il suo locale in una zona periferica di Busto Arsizio con in mente una proposta molto milanese e molto poco standard. Una scelta controcorrente, complicata ulteriormente dai tempi dell’apertura, avvenuta durante il periodo del Covid. Ambrogio, insieme a un team giovanissimo quanto lui, ha dovuto affrontare le incertezze e le restrizioni di un momento storico difficile per il settore.
Eppure la formula ha funzionato. Nel tempo Bar is the name si è conquistato i cuori dei veri appassionati di mixology, costruendo una clientela fedele e attenta alla qualità, che arriva anche da lontano per provare le sue “novità di stagione” come prevede la sua particolare carta dei cocktails. Il premio di Identità Golose certifica ora questo percorso, anche se per Ferraro rappresenta più un punto di partenza che di arrivo: «Fidatevi quando vi dico che questo è solo l’inizio» è l’ultima cosa che scrive sul suo post.
