Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: “Non ci fermiamo nemmeno a Natale”

«No che non ci fermiamo, nemmeno a Natale». Il rumore delle pentole per scuotere le coscienze, proprio nei giorni che seguono il Natale. Sabato 27 dicembre il Comitato Varesino per la Palestina si ritrova in piazza del Garibaldino a Varese per un nuovo presidio che inizierà alle 16. L’obiettivo è trasformare l’indignazione in un’azione visibile: i partecipanti si riuniranno per distribuire materiali informativi e proseguire la lettura dell’elenco dei bambini uccisi a Gaza.

Il momento culminante della protesta si terrà dalle 17 alle 17:15, quando la piazza sarà animata da una manifestazione sonora collettiva per chiedere lo stop immediato alle violenze e l’arrivo degli aiuti umanitari.

Questo il messaggio del Comitato: «No che non ci fermiamo. Nemmeno a Natale . Come potremmo mentre in Palestina continuano a soffrire e morire senza tregua ? Senza pace per tutti non c’è pace per nessuno. Non smettiamo di lottare. Uniamoci nelle proteste, insistiamo con le campagne vecchie e nuove. Pretendiamo che le leggi siano applicate, che la vita e i diritti siano rispettati, che gli aiuti arrivino, che i criminali vengano fermati, i colpevoli puniti, i danni ristorati, le vittime curate. Non si può andare avanti passando sopra i corpi e i diritti delle persone. Diciamo Basta a ciò che accade».