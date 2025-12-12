Al “Chinetti” emozioni da derby: Milan-Inter femminile a Solbiate Arno
La Solbiatese: "Per noi è un vero onore ospitare una partita di tale calibro nel nostro stadio, dimostrando ancora una volta quanto lo sport possa unire e valorizzare il territorio"
Lo stadio “Chinetti” si prepara a vivere un pomeriggio storico. Domani, sabato 13 dicembre alle ore 15, Solbiate Arno ospiterà il derby di Serie A femminile tra Milan e Inter, una delle sfide più attese del campionato.
Per il paese e per la Solbiatese Calcio 1911 si tratta di un traguardo significativo: accogliere una partita di questo livello conferma la qualità dell’impianto e la capacità della società di aprirsi ai grandi eventi sportivi, portando sul territorio entusiasmo, partecipazione e attenzione mediatica.
«È per noi un vero onore poter ospitare una gara di tale calibro nel nostro stadio – sottolinea la Solbiatese – un’occasione unica per vivere da vicino il grande calcio femminile e dimostrare, ancora una volta, quanto lo sport possa unire e valorizzare la comunità».
Il fischio d’inizio è fissato alle 15: un appuntamento da non perdere per gli appassionati e per chi vuole respirare l’energia del derby più sentito, questa volta in versione femminile.
