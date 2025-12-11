Il Natale si improvvisa: a Varese l’evento “Improcheparole Christmas Edition” dei SenzaTesto

Una serata di comicità istantanea, musica dal vivo e spirito natalizio: al teatro della scuola Piccola England arrivano lo spettacolo di improvvisazione teatrale tra maglioni folli e sorprese per il pubblico

Interazione diretta con il pubblico, personaggi inventati sul momento e tanta, tanta creatività in chiave natalizia. Sabato 13 dicembre alle ore 21.00 il Teatro della Scuola Piccola England di via Stadio 38 a Varese ospita Improcheparole Christmas Edition, lo spettacolo della compagnia italo-elvetica di improvvisazione teatrale I SenzaTesto, già nota per i suoi format ritmati e imprevedibili.

Per la prima volta l’appuntamento natalizio del gruppo sarà reso ancora più immersivo grazie all’accompagnamento musicale dal vivo di Emanuele Pescia, artista di lunga esperienza nella scena dell’improvvisazione. Le sue sonorità guideranno gli attori nella creazione istantanea di storie, atmosfere e personaggi, trasformando il palco — e il pubblico — in un universo natalizio unico e irripetibile.

L’evento chiama a raccolta gli spettatori anche con un tocco di ironia: tutti sono invitati a presentarsi con un maglione natalizio, meglio se eccentrico. Il maglione più folle verrà premiato con due biglietti omaggio per il prossimo spettacolo dei SenzaTesto.

L’ingresso intero costa 12 euro, mentre il ridotto (under 12, soci ISenzaTesto APS e over 65) è fissato a 8 euro. È inoltre attiva la promozione “Early Bird”, che consente a chi prenota entro giovedì 11 dicembre di ottenere tre biglietti al prezzo di due.