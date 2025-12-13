Varese News

Il presepe vivente di Brinzio porta il Natale lungo le vie del paese

La rappresentazione è stata organizzata dalle scuole e dalle famiglie col supporto di molte associazioni e realtà del territorio

Il presepe vivente dei bambini di Brinzio

Nel tardo pomeriggio di venerdì 12 dicembre, nel borgo di Brinzio è andato in scena il presepe vivente con protagonisti i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria del territorio. Un evento di profonda spiritualità e tradizione, pensato per rievocare la magia del Natale e la bellezza della Natività.

Un percorso itinerante per le vie del borgo suddiviso in tre momenti: la partenza è stata dal sagrato della Chiesa, dove i piccoli angeli della scuola dell’infanzia hanno cantato accompagnati dai flauti dei bambini della primaria. Il secondo momento è stato dell’annunciazione dell’Angelo, seguito dall’arrivo dei Magi alla corte di Erode. Infine il momento della Natività si è svolto nella stalla, dove sono arrivati i Magi condotti a Betlemme dalla Stella Cometa.

In alcune delle caratteristiche corti del paese (Curt dur Ost e Curt di Murnée) sono state allestite scene di vita quotidiana. Un’occasione fuori dal tempo, che ha trasportato i partecipanti in una dimensione suggestiva e capace di parlare anche di concetti profondi come l’importanza dello stare insieme.

L’evento nasce dalla collaborazione tra le scuole e le realtà del territorio: la Parrocchia, il Gruppo Alpini di Brinzio, l’Associazione Genitori, la Pro Loco Brinzio, il Museo della cultura rurale prealpina e l’Associazione Pescatori. Un’iniziativa resa possibile grazie soprattutto alle associazioni, alle famiglie dei bambini e a tutti coloro che con il loro impegno e la loro disponibilità hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

13 Dicembre 2025
