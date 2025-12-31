Il quartiere Abbazia di Sesto Calende saluta e ringrazia “La bottega di Manuela”
Ultimo giorno di lavoro per il negozio che vende prodotti da forno e altri alimentari. Con il saluto anche dei consiglieri comunali
È un fine anno dal sapore agrodolce per il rione Abbazia di Sesto Calende. Oggi, 31 dicembre 2025, ha aperto per l’ultima volta La Bottega di Manuela, una realtà che negli ultimi anni ha rappresentato molto più di un semplice esercizio commerciale.
La bottega ha garantito quotidianamente un servizio di piccola distribuzione alimentare, spesso essenziale per un rione come l’Abbazia, diventando un punto di riferimento per residenti, anziani e famiglie, non solo per gli acquisti ma anche per il valore umano e sociale che ha saputo esprimere.
Sugli scaffali e al banco proponeva i classici prodotti da forno, a partire da pane e pizza, ma anche selezioni di formaggio e prelibatezze. E la bottega ha garantito anche i buffet per le feste degli abitanti del paese. L’ultimo buffet “Manuela” l’ha offerto proprio ai clienti, nell’ultimo giorno di apertura.
In occasione dell’ultimo giorno di apertura, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia di Sesto Calende, Mario Boatto e Marco Limbiati, hanno voluto fare visita a Manuela per un saluto e per consegnarle un piccolo omaggio floreale, quale segno di riconoscenza e gratitudine per l’instancabile lavoro svolto in questi anni al servizio della comunità. «Con la chiusura di questa bottega il rione Abbazia perderà un servizio prezioso, del quale si sentirà inevitabilmente la mancanza. A Manuela va il nostro sincero ringraziamento per la dedizione, la disponibilità e l’attenzione che ha sempre dimostrato verso i cittadini».
