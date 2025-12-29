Il sindaco di Varese Davide Galimberti ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV
Incontro con il Pontefice insieme ai sindaci dell’Anci. Il primo cittadino: «Un’emozione che non si dimentica, parole illuminanti per chi amministra una comunità»
Il sindaco di Varese Davide Galimberti è stato ricevuto oggi in Vaticano da Papa Leone XIV, nell’ambito di un incontro che ha coinvolto sindaci e rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
Un momento carico di significato per il primo cittadino varesino, che ha espresso tutta la propria emozione al termine dell’udienza. «È un’emozione difficile da descrivere poter stringere la mano del Santo Padre – ha dichiarato Galimberti – uno di quei momenti che non si dimenticano. Le parole del Papa sono state illuminanti per chi ogni giorno è chiamato ad amministrare e a prendersi cura di una comunità».
Nel suo discorso, Papa Leone XIV si è rivolto direttamente ai sindaci, sottolineando il ruolo centrale delle amministrazioni locali nel costruire coesione sociale. Il Pontefice ha invitato i rappresentanti delle istituzioni a favorire «un’alleanza sociale per la speranza», chiedendo loro di farsi «maestri di dedizione al bene comune».
La nascita di Cristo rivela che ogni potere autentico è responsabilità e servizio, fondato su umiltà, onestà e condivisione. Ai sindaci è chiesto di ascoltare famiglie e persone, con particolare attenzione ai più fragili, per il bene di tutta la comunità.
Le città non sono luoghi anonimi, ma volti e storie da custodire come tesori preziosi. Diventare amministratori giusti significa essere maestri di dedizione al bene comune e favorire un’alleanza sociale per la speranza. Qui tutto il discorso del Pontefice.
Un messaggio che Galimberti ha accolto come un forte richiamo alla responsabilità. «Un impegno – ha aggiunto il sindaco di Varese – da rendere sempre più forte in questi anni», ribadendo l’importanza di un’azione amministrativa attenta alle persone e alle comunità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.