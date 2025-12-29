Il sindaco di Varese Davide Galimberti ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV

Il sindaco di Varese Davide Galimberti è stato ricevuto oggi in Vaticano da Papa Leone XIV, nell’ambito di un incontro che ha coinvolto sindaci e rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Un momento carico di significato per il primo cittadino varesino, che ha espresso tutta la propria emozione al termine dell’udienza. «È un’emozione difficile da descrivere poter stringere la mano del Santo Padre – ha dichiarato Galimberti – uno di quei momenti che non si dimenticano. Le parole del Papa sono state illuminanti per chi ogni giorno è chiamato ad amministrare e a prendersi cura di una comunità».

Nel suo discorso, Papa Leone XIV si è rivolto direttamente ai sindaci, sottolineando il ruolo centrale delle amministrazioni locali nel costruire coesione sociale. Il Pontefice ha invitato i rappresentanti delle istituzioni a favorire «un’alleanza sociale per la speranza», chiedendo loro di farsi «maestri di dedizione al bene comune».

La nascita di Cristo rivela che ogni potere autentico è responsabilità e servizio, fondato su umiltà, onestà e condivisione. Ai sindaci è chiesto di ascoltare famiglie e persone, con particolare attenzione ai più fragili, per il bene di tutta la comunità.

Le città non sono luoghi anonimi, ma volti e storie da custodire come tesori preziosi. Diventare amministratori giusti significa essere maestri di dedizione al bene comune e favorire un’alleanza sociale per la speranza. Qui tutto il discorso del Pontefice.

Un messaggio che Galimberti ha accolto come un forte richiamo alla responsabilità. «Un impegno – ha aggiunto il sindaco di Varese – da rendere sempre più forte in questi anni», ribadendo l’importanza di un’azione amministrativa attenta alle persone e alle comunità.