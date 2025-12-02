Varese News

Il sorriso come cura: ad Azzate l’incontro con Claun Pimpa

In programma giovedì 4 dicembre alle 20.45 al Cinema Castellani. L’evento, aperto al pubblico, offrirà l’occasione di ascoltare dal vivo la testimonianza di un artista che ha scelto di portare sorrisi laddove sembra impossibile trovarne

Il Claun Pimpa in Siria

Un viaggio tra emozioni, missioni umanitarie e risate condivise: è ciò che promette l’incontro con il “Claun Pimpa”, in programma giovedì 4 dicembre alle 20.45 al Cinema Castellani di Azzate. L’evento, aperto al pubblico, offrirà l’occasione di ascoltare dal vivo la testimonianza di un artista che ha scelto di portare sorrisi laddove sembra impossibile trovarne: nelle zone colpite da guerre e crisi umanitarie.

Marco Rodari, in arte Claun Pimpa, è un clown speciale. Da anni attraversa i luoghi segnati dal dolore – dai conflitti in Medio Oriente all’Ucraina – per regalare momenti di leggerezza ai bambini che vivono in condizioni estreme. Con il suo naso rosso e il cuore grande, crea connessioni profonde, offrendo un attimo di felicità, gioco e umanità dove tutto sembra perduto.

L’incontro sarà un’occasione unica per ascoltare i suoi racconti di viaggio, vedere immagini, comprendere da vicino cosa significhi fare “clown terapia” in contesti di emergenza. Un’esperienza toccante, che invita a riflettere sulla forza dei piccoli gesti e sul potere del sorriso.

Quando e dove
Data: lunedì 4 dicembre 2023
Orario: ore 20.45

Luogo: Cinema Castellani, Azzate
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Pubblicato il 02 Dicembre 2025
