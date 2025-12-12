Il Team Insubrika di Sesto Calende trionfa ai tricolori master di nuoto

Il Team Insubrika di Sesto Calende è stato protagonista assoluto ai Campionati Italiani Master andati in scena a Torino dal 6 all’8 dicembre. La formazione varesina ha infatti conquistato il titolo di Campione d’Italia nella fascia C (riservata alle squadre con 17-27 atleti presenti), precedendo SSD Stilelibero e Roma Nuoto Master in una tre giorni di gare che ha visto oltre un migliaio di nuotatori da tutta la penisola.

Tra le prestazioni più brillanti spiccano quelle di Daniela Sabatini, nuova campionessa italiana nei 400 stilelibero M55, e di Stefano Garzonio, autore di una doppietta d’oro nei 100 e 50 stile libero M45. Due successi pesanti che hanno dato impulso alla classifica della squadra.

Medaglia d’oro anche per Umberto Ramelli, che ha svettato nei 100 rana M45, mentre nella stessa specialità ma al femminile è arrivato il titolo di Piera Cavallaro, regina dei 100 rana M45.

Ottime notizie anche dagli altri componenti del team.Luca Toffano ha chiuso al secondo posto nei 100 stile libero M25, sfiorando poi il podio con un quarto posto nei 100 rana. Gran gara anche per Elena Manzato, argento nei 50 farfalla M45, mentre Sandra Colombo si è presa un prezioso bronzo nei 100 stile libero M50.

A completare una giornata da incorniciare ci ha pensato Vittorio Federici, terzo nei 100 misti, seguito da un gruppo nutrito di atleti competitivi e determinati: Andrea Spano (bronzo nei 50 dorso), Anita Lazzari, Giorgio Crespi, Gabriella Ghiringhelli, Luca Cirillo e molti altri, tutti capaci di portare punti fondamentali alla causa.

STAFFETTE DECISIVE – Determinanti anche le prove di squadra. La staffetta 4×50 misti stile libero M200 composta da Garzonio, Ramelli, Sabatini e Colombo ha dominato la gara conquistando il titolo italiano. Buone prestazioni anche per le altre formazioni: la staffetta M160 ha centrato il quarto posto, mentre la M80 ha terminato in decima posizione.

Il risultato finale certifica l’eccellente stato di forma del Team Insubrika, capace di unire talenti individuali e spirito di gruppo. Il successo di Torino conferma la società come una delle realtà più solide e preparate del panorama master italiano, con atleti pronti a continuare a far brillare i colori varesini anche nelle prossime competizioni nazionali.