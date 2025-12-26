Illesa una famiglia coinvolta in un incidente la notte di Natale a Gorla Minore
Lo scontro tra due auto lungo la provinciale 19 ha impegnato i soccorsi verso le 23:30. Coinvolti due bambini, una di loro di appena 4 anni
Una famiglia con due bambini sono usciti illesi dallo scontro stradale di ieri – giovedì 25 dicembre – nel territorio di Gorla Minore.
L’incidente, che ha coinvolto due autovetture e un totale di sei persone, si è verificato lungo la strada provinciale 19 durante la tarda serata di Natale, verso le 23:30.
Nonostante l’impatto tra i mezzi, la famiglia che viaggiava su una delle vetture non ha riportato conseguenze fisiche. I soccorsi, allertati inizialmente in codice giallo, sono intervenuti in verde con un’automodedica e un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.