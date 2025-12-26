Varese News

Illesa una famiglia coinvolta in un incidente la notte di Natale a Gorla Minore

Lo scontro tra due auto lungo la provinciale 19 ha impegnato i soccorsi verso le 23:30. Coinvolti due bambini, una di loro di appena 4 anni

incidente gorla minore notte di natale

Una famiglia con due bambini sono usciti illesi dallo scontro stradale di ieri – giovedì 25 dicembre – nel territorio di Gorla Minore.

L’incidente, che ha coinvolto due autovetture e un totale di sei persone, si è verificato lungo la strada provinciale 19 durante la tarda serata di Natale, verso le 23:30.

Nonostante l’impatto tra i mezzi, la famiglia che viaggiava su una delle vetture non ha riportato conseguenze fisiche. I soccorsi, allertati inizialmente in codice giallo, sono intervenuti in verde con un’automodedica e un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

Incidente natale gorla minore

Pubblicato il 26 Dicembre 2025
