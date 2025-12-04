Varese News

Inaugurata la nuova biblioteca alla Fondazione Borghi Sacconaghi a Comerio: un angolo di lettura per ospiti e famiglie

Un nuovo spazio di condivisione e cultura per la Fondazione Borghi Sacconaghi, aperto a tutti per momenti di svago e relax attraverso i libri

La Fondazione Borghi Sacconaghi di Comerio ha inaugurato una nuova biblioteca, un angolo di cultura e tranquillità che si aggiunge ai servizi già offerti dalla struttura. Il nuovo spazio, pensato per gli ospiti e i loro familiari, offre la possibilità di trascorrere momenti di spensieratezza immersi nella lettura di un buon libro.

L’inaugurazione della biblioteca è avvenuta alla presenza del presidente della fondazione Fabio Tedeschi, del sindaco di Comerio Michele Ballarini, del personale sanitario e di numerosi ospiti, che hanno partecipato con entusiasmo a questo importante evento. La nuova biblioteca, con il suo ambiente accogliente e rilassante, diventerà un luogo di incontro, di condivisione e di crescita culturale per tutti coloro che frequentano la fondazione.

La biblioteca sarà a disposizione per tutti, con una vasta selezione di libri che spaziano dalla narrativa alla saggistica, pensati per soddisfare i gusti e gli interessi di ogni lettore. Inoltre, sarà possibile organizzare attività di lettura di gruppo e incontri culturali, stimolando così la socializzazione tra gli ospiti.

Pubblicato il 04 Dicembre 2025
TAG ARTICOLO

