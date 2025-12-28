Varese News

Incidente stradale tra Cardano e Casorate Sempione: ferito un uomo di 45 anni

È avvenuto nel tratto che attraversa l’area boschiva appena prima dell’incrocio con via Ronchetto e via Cacciatori, alle porte del paese di Casorate

ambulanza

Incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 28 dicembre, a Casorate Sempione, lungo la strada provinciale 68. L’allarme è scattato intorno alle 10.22 per un’auto uscita di strada; ha coinvolto una sola persona, un uomo di 45 anni.

Il sinistro è avvenuto nel tratto che attraversa l’area boschiva appena prima dell’incrocio con via Ronchetto e via Cacciatori, poco distante dall’Area feste, dagli impianti sportivi comunali e dall’ingresso del paese. Per cause in corso di accertamento, il veicolo è finito fuori dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, insieme ai carabinieri di Gallarate e ai vigili del fuoco di Varese.

Il 45enne coinvolto è stato trasferito in ospedale a Legnano in “codice giallo”, vale a dire con ferite o traumi rilevanti ma non in immediato pericolo di vita.

L’incidente ha causato code sulla provinciale.

28 Dicembre 2025
