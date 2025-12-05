Incidente sul raccordo autostradale a Varese, traffico in tilt
Lo scontro è avvenuto poco prima delle 19 di venerdì, difficoltà sia in entrata che in uscita dalla città. In contemporanea si è verificato anche un incidente sul viadotto di Gazzada, bivio tra la A60 "Pedemontana" e la Statale
Incidente sul raccordo autostradale in uscita da Varese, nella serata di venerdì 5 dicembre.
Lo scontro è avvenuto sulla corsia verso Milano, ma il traffico si è bloccato in entrambe le direzioni. Le code hanno avuto ripercussioni anche sulla viabilità del centro città.
Pressoché in contemporanea si è verificato anche un incidente sul viadotto di Gazzada, bivio tra la A60 “Pedemontana” e la Statale per il Ponte di Vedano. Stanno intervenendo mezzi di soccorso e vigili del fuoco.
