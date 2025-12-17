Influenza in arrivo: l’Asst Valle Olona attiverà il 22 dicembre l’ambulatorio dedicato a Cassano Magnago

In vista dell’aumento dei casi di influenza, Regione Lombardia ha disposto la fase ‘Attivazione PS’ del Piano epidemico regionale e il rafforzamento dei servizi, con l’attivazione degli hotspot infettivologici.

Sono state avviate azioni di potenziamento della rete di diagnosi e controllo delle infezioni respiratorie, con il rafforzamento dei laboratori, e riorganizzati i percorsi di dimissione e assistenza territoriale, in particolare per le persone anziane e fragili.

Entro il 19 dicembre sarà completata l’attivazione degli hotspot infettivologici, punti di riferimento per la gestione delle sindromi respiratorie e influenzali (l’accesso avviene attraverso il contatto con il numero 116117).

Nel territorio varesino sono già operativi gli ambulatori dedicati all’influenza della Sette Laghi nelle case di comunità di Tradate, Varese e Laveno Mombello mentre Valle Olona li aprirà dal 22 dicembre. L’assistenza dedicata all’influenza sarà nella Casa di Comunità di Cassano Magnago, con 2 ambulatori operativi sette giorni su sette con 4 ore al giorno di operatività (19.30-23.30) infrasettimanali e 14-18 festivi e fine settimana. I medici potranno eseguire tamponi con lettore rapido ed ecografo.

L’accesso agli hotspot avviene soltanto tramite Centrale Unica Territoriale. All’Asst Valle Olona è invece ente capofila della centrale unica di continuità assistenziale e dallo scorso 26 novembre gestisce la centrale 116117 mettendo a disposizione medici che indicano il percorso più appropriato per l’utente.