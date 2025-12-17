Varese News

Salute

Influenza in arrivo: l’Asst Valle Olona attiverà il 22 dicembre l’ambulatorio dedicato a Cassano Magnago

Mentre i tre hotspot della Sette Laghi sono operativi dallo scorso 1 dicembre, a Cassano saranno operativi due ambulatori dedicati, tutti i giorni per 4 ore

Casa comunità Cassano Magnago

In vista dell’aumento dei casi di influenza, Regione Lombardia ha disposto la fase ‘Attivazione PS’ del Piano epidemico regionale e il rafforzamento dei servizi, con l’attivazione degli hotspot infettivologici.

Sono state avviate azioni di potenziamento della rete di diagnosi e controllo delle infezioni respiratorie, con il rafforzamento dei laboratori, e riorganizzati i percorsi di dimissione e assistenza territoriale, in particolare per le persone anziane e fragili.
Entro il 19 dicembre sarà completata l’attivazione degli hotspot infettivologici, punti di riferimento per la gestione delle sindromi respiratorie e influenzali (l’accesso avviene attraverso il contatto con il numero 116117).

Nel territorio varesino sono già operativi gli ambulatori dedicati all’influenza della Sette Laghi nelle case di comunità di Tradate, Varese e Laveno Mombello mentre Valle Olona li aprirà dal 22 dicembre. L’assistenza dedicata all’influenza sarà nella Casa di Comunità di Cassano Magnago, con  2 ambulatori operativi sette giorni su sette con 4 ore al giorno di operatività (19.30-23.30) infrasettimanali e 14-18 festivi e fine settimana. I medici potranno eseguire  tamponi con lettore rapido ed ecografo.

L’accesso agli hotspot avviene soltanto tramite Centrale Unica Territoriale. All’Asst Valle Olona è invece ente capofila della centrale unica di continuità assistenziale e dallo scorso 26 novembre gestisce la centrale  116117 mettendo a disposizione medici che indicano il percorso più appropriato per l’utente.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 17 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.