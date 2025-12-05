Varese News

Varese Laghi

Intervento alla rete idrica a Maccagno: sospensione dell’acqua nella notte tra il 10 e l’11 dicembre

Intervento tecnico di Lereti: stop all’erogazione idrica e possibili cali di pressione nelle vie del centro. Raccomandato far scorrere l’acqua al termine dei lavori

generica

Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, Lereti informa che verrà sospesa l’erogazione idrica nella zona di Maccagno con Pino e Veddasca centro per permettere un intervento tecnico sulla rete. La sospensione sarà in vigore dalle 23 alle 5.

Le interruzioni interesseranno le vie: viale Garibaldi, via Mazzini, via Matteotti, via Valsecchi, via Verdi, via Al Giona, via Argentina, via Lungo Lago Girardi, via Pietra Perzia, via Berti, via Martinetti, via F.lli Monaco, via XXV Aprile, via Oliari, via della Bella e via Mameli, oltre alle aree adiacenti.

Durante i lavori potranno verificarsi cali di pressione e opalescenza dell’acqua. Al ripristino del servizio potrebbe persistere un temporaneo intorbidimento: si raccomanda quindi di far scorrere l’acqua prima dell’utilizzo.

Il personale di Lereti attuerà tutte le modalità tecniche ed organizzative per limitare il più possibile i disagi arrecati alle utenze interessate.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.