Intervento alla rete idrica a Maccagno: sospensione dell’acqua nella notte tra il 10 e l’11 dicembre
Intervento tecnico di Lereti: stop all’erogazione idrica e possibili cali di pressione nelle vie del centro. Raccomandato far scorrere l’acqua al termine dei lavori
Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, Lereti informa che verrà sospesa l’erogazione idrica nella zona di Maccagno con Pino e Veddasca centro per permettere un intervento tecnico sulla rete. La sospensione sarà in vigore dalle 23 alle 5.
Le interruzioni interesseranno le vie: viale Garibaldi, via Mazzini, via Matteotti, via Valsecchi, via Verdi, via Al Giona, via Argentina, via Lungo Lago Girardi, via Pietra Perzia, via Berti, via Martinetti, via F.lli Monaco, via XXV Aprile, via Oliari, via della Bella e via Mameli, oltre alle aree adiacenti.
Durante i lavori potranno verificarsi cali di pressione e opalescenza dell’acqua. Al ripristino del servizio potrebbe persistere un temporaneo intorbidimento: si raccomanda quindi di far scorrere l’acqua prima dell’utilizzo.
Il personale di Lereti attuerà tutte le modalità tecniche ed organizzative per limitare il più possibile i disagi arrecati alle utenze interessate.
