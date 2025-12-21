Kastritis: “Complimenti alla squadra, partita attenta e concreta”

KASTRITIS 1 – «Abbiamo visto due partite diverse stasera. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, eravamo troppo approssimativi, abbiamo accelerato troppo le azioni e sbagliato soluzioni facili da sotto. Ma nel secondo tempo abbiamo messo la testa giusta, con la volontà e la concentrazione che servono per vincere partite come questa.

KASTRITIS 2 – «La svolta è arrivata dopo l’intervallo, quando la squadra è rientrata in campo con una difesa aggressiva e un attacco più lucido, come dimostrano i 21 assist (quasi tutti nel secondo tempo) e le 14 palle recuperate, anch’esse concentrate nella seconda metà. È stata una delle migliori partite dal punto di vista difensivo che abbiamo giocato quest’anno. E non dimentichiamo che l’abbiamo fatto contro giocatori di altissimo talento come Ross, Brown, Ramsey. Non è solo il secondo tempo a contare: già dal primo minuto c’era la voglia di fare bene. È su questo atteggiamento che si costruiscono le vittorie».

KASTRITIS 3 – «Stiamo facendo passi avanti. Questo secondo tempo è il frutto del lavoro che abbiamo fatto dopo le prime partite difficili. Ora dobbiamo continuare così, perché questo tipo di prestazione deve diventare la nostra normalità. Complimenti ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto anche quando le cose non andavano bene. La loro spinta è sempre decisiva, ci credono e ci fanno credere».

GONZALEZ – «Abbiamo fatto una brutta partita e abbiamo perso meritatamente. L’inizio del terzo quarto è stato disastroso, abbiamo perso ritmo in attacco e sbagliato tanti tiri aperti. Ma anche loro hanno fatto un gran lavoro. Sono la miglior squadra della Lega nel recupero palla e oggi l’hanno dimostrato. Noi abbiamo perso 22 palloni, molti dei quali per mancanza di comunicazione o scelte sbagliate, come entrare in area senza vantaggi reali».