Su Trieste si scatena il “Mooragano”

STEWART 7 – Il Carletto dalle spalle larghe mette assieme un’altra partita maiuscola, confermandosi pericoloso dall’arco (3 su 4) e incisivo in avvicinamento al canestro. Dimostra anche di aver capito bene i momenti: si accende quando serve, altrimenti si mette al servizio della collettività. Deve registrare la partenza in palleggio (due volte passi) ma è un difetto accettabile da un rookie per l’Europa. Con la sua presenza aggiunge imprevedibilità all’attacco e toglie un po’ di pressione a Iroegbu.

ALVITI 5,5 (IL PEGGIORE) – Durante la partita circola una battuta: “Alviti con Udine non c’era… e non c’è nemmeno questa volta”. Un po’ velenosa, per la verità, perché se è vero che in attacco stavolta Davide ha la mano arida, in difesa il suo lavoro lo fa bene, anche accettando cambi di marcatura teoricamente complicati come quelli su Ross. Plus-minus molto alto ma è forse il solo dato statistico positivo della sua partita.

MOORE 8 (IL MIGLIORE) – Altro che la bora: su Trieste si abbatte un “Mooragano” (grazie ad Ale Div per la dritta). Rientrata la tirata d’orecchi di Brescia, rientrato il malessere che gli ha fatto perdere un giorno d’allenamento, il frizzantissimo Taze regala una partita da leccarsi i baffi in cui segna tanto (17), mette tre triple (ne aveva segnate appena 9 fino a qui), rianima Nkamhoua con due assist e si trasforma in elicottero a rimbalzo, vista l’altezza cui arriva per prendere la palla. E visto che parliamo di uno showman, non lesina balletti, sorrisi e anche un “cinque” cordiale a Toscano-Anderson seduto in panchina durante una pausa del match.

ASSUI 7 – Toscano-Anderson ha giocato 202 partite in NBA vincendo un anello, Ramsey ne ha fatte altre 39 e sta gareggiando per il titolo di capocannoniere. Bene: in due contro Varese hanno segnato la povertà di 15 punti raffazzonati con 7 su 20 dal campo e 7 palle perse. Il merito non sarà tutto suo ma di certo Elisee Assui, che certi palazzetti li ha visti solo in televisione, è stato un fattore chiave nel disinnescare l’artiglieria avversaria. Sempre pronto, sempre reattivo, sempre concentrato: 4 rubate, 3 assist, è decisivo anche senza mai fare canestro.

NKAMHOUA 6,5 – Stanco? Affaticato? Non al 100%? Non lo sappiamo, ma a un certo punto Nkamhoua sembra avere i piedi di piombo: non si stacca da terra, trova un paio di canestri di tocco al posto di schiacciare, si fa affossare stoppato dai lunghi avversari. Insomma, pare un fantasma. Poi Moore gli offre due cioccolatini, lui segna con un po’ di fatica ma riprende colore, ritrova un pizzico di sprint e lo fa in tempo per un ultimo periodo in cui si siede tra i protagonisti.

IROEGBU 7 – Lo standard è un po’ sempre quello: qualche blitz in avvio e un po’ di giri al servizio della squadra. Poi passano i minuti, le difese mettono gli occhi sugli altri e Ike, poco per volta, torna a incidere: chiude con 17 punti e con un sacco di regali per i compagni, manco fosse Babbo Natale. 9 assist per far felici tutti. Giocatori e tifosi biancorossi.

LIBRIZZI 6,5 – Si presenta con una tripla che è l’unica – contando entrambe le squadre – imbucata nei primi 10′ di gioco. Poi sembra tornare in quel limbo attraversato nelle partite recenti, anche se è più attento nel gestire i falli e se poi ritrova la mano nel terzo quarto. Bene invece nel finale quando colpisce senza sprechi e la chiude con un gran triplone dall’angolo scavalcando la doppia cifra.

RENFRO 6 – Nella palude del primo tempo è uno dei pochi a sbattersi per stare a galla, certo con qualche imperfezione ma anche con un pizzico di profitto. Poi si ferma tenendosi la coscia e mettendo tutti in apprensione: rientrerà, ma aspettiamo le valutazioni prima di sospirare sollevati.

LADURNER/FREEMAN S. V. – Manciate di secondi per dire che il primo è solo il lungo d’emergenza, e che l’americano è definitivamente fuori dalle rotazioni.