“La città vi ringrazia”, consegnate a Garbagnate Milanese le Benemerenze civiche 2025

Si è svolta ieri a Garbagnate Milanese la seconda edizione del conferimento delle Civiche Benemerenze, un evento che ha visto premiati cittadini e associazioni che si sono distinti per il loro impegno e dedizione alla comunità.

Il sindaco Daniele Davide Barletta, insieme alla vice sindaca Simona Maria Travagliati, ha consegnato gli attestati e ha espresso gratitudine e orgoglio nel premiare coloro che, con il loro lavoro e il loro impegno civico hanno portato lustro alla città.

Ecco l’elenco dei premiati e una sintesi delle motivazioni:

A.S.D. Claudio Marovelli E.T.S.

Esempio straordinario di tenacia e resilienza, l’associazione Claudio Marovelli ha saputo trasformare una tragedia in un’opportunità di crescita e impegno per la comunità. Grazie a iniziative come il Trofeo Marovelli, che ha portato prestigiosi sodalizi a Garbagnate, e alla riqualificazione del Parco Marovelli, l’associazione continua a essere un punto di riferimento per la cittadinanza, specialmente per le nuove generazioni.

Dottor Mario Marone

Un medico di base che ha unito la competenza professionale a una spiccata empatia. Ma Mario Marone è anche un appassionato fotografo e fondatore del Gruppo Fotografico Garbagnatese, che ha portato il nome di Garbagnate nel mondo attraverso il concorso internazionale “Città di Garbagnate”. La sua capacità di coinvolgere e unire la comunità lo ha reso un punto di riferimento culturale per la città.

Roberto Alexander Loforte

Un campione del mondo nel suo campo, con ben 27 titoli mondiali e 105 titoli italiani. Roberto è un vero fenomeno, capace di restare sulla vetta della sua disciplina per oltre 20 anni. Presidente dell’Associazione Pegaso 88, ha trasmesso la sua passione per il ballo a generazioni di garbagnatesi, creando occasioni di aggregazione e di sviluppo per diverse fasce d’età.

Corpo Musicale S. Cecilia

Con i suoi 116 anni di storia, il Corpo Musicale S. Cecilia è il custode delle tradizioni di Garbagnate. La Banda, che accompagna ogni evento significativo della città, non si limita alla musica da parata, ma svolge anche attività di formazione musicale per i giovani, corsi gratuiti e mostre, portando avanti uno spirito di servizio civico che merita un sincero riconoscimento.

Professoressa Lia Mercedes Ebe Goffi

Figura fondamentale della cultura cittadina, la prof.ssa Goffi ha arricchito Garbagnate con numerosi eventi culturali e conferenze. Come docente e leader della Università della Terza Età, ha trasmesso passione per la cultura a generazioni di cittadini. Il suo impegno nell’Associazione Scuola Per Scuola = Solidarietà ha ulteriormente cementato il suo ruolo di faro culturale e sociale per la comunità.

Confraternita del Santissimo Sacramento di S. Maria Nascente

Un’istituzione per l’Oratorio di Santa Maria Rossa, la Confraternita è composta da oltre 20 volontari che, con impegno e dedizione, animano l’Oratorio e contribuiscono a mantenere vive le tradizioni locali. Grazie al loro instancabile lavoro, la comunità di Santa Maria Rossa ha potuto crescere e prosperare, diventando un punto di riferimento per tutta la città.

Professor Riccardo Levato

Un vero pioniere nella sua disciplina, il professor Levato è un ricercatore di fama internazionale. Il suo lavoro ha avuto un impatto significativo in campi come la medicina, la chimica e l’ingegneria, migliorando la vita di molte persone. La sua carriera eccezionale e la sua capacità di ispirare i giovani rendono Riccardo Levato un esempio di eccellenza per tutta la comunità di Garbagnate.

«Persone e gruppi che rappresentano il meglio di Garbagnate, una città che si distingue per il suo impegno sociale, culturale e sportivo. Il nostro vanto, il nostro orgoglio», ha detto il sindaco, emozionato e grato.