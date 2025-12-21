La Fondazione Rainoldi riapre gli spazi nel cuore di Varese: «Un luogo per la comunità»

Un nuovo spazio a disposizione di tutta la città, dedicato all’aggregazione, allo sport e alla formazione. Sono stati ufficialmente riaperti gli spazi della Fondazione Rainoldi, nel centro di Varese, con una cerimonia che ha visto la partecipazione di istituzioni e amministratori locali.

Al taglio del nastro erano presenti il presidente della fondazione Robertino Ghiringhelli con il consiglio di amministrazione, il sindaco Davide Galimberti, il prefetto Salvatore Pasquariello e gli assessori Roberto Molinari, Stefano Malerba e Andrea Civati.

Spazi per giovani, sport e formazione

«Grazie alla Fondazione Rainoldi – ha dichiarato il sindaco Galimberti – viene restituito alla città di Varese uno spazio frutto di una miscela di ingredienti: un luogo di aggregazione, condivisione, sport, di supporto educativo per bambini e con aule studio dedicate ad adolescenti. Una nuova palestra cittadina oltre a nuovi spazi ad uso sociale e formativo a disposizione di tutta la comunità nel centro cittadino».

Il progetto è stato realizzato grazie alla gestione oculata delle risorse derivanti dall’area sosta di via Bernardino Luini, gestita direttamente dalla fondazione.

«Un ottimo esempio – ha aggiunto il sindaco – di come gli introiti della sosta possano supportare importanti servizi socio-educativi».