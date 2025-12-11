La grande risposta dei cittadini all’appello del canile di Uboldo: “Grazie di cuore”

Si riempie la dispensa del canile di Uboldo, che dopo l’appello lanciato nei giorni scorsi ha iniziato a ricevere scatolette di umido, croccantini e cibo per gatti, in una grande gara di generosità.

Ieri Alessio, gestore del rifugio e i volontari che lo affiancano, hanno voluto ringraziare i tanti che dal Saronnese, ma non solo, hanno risposto all’appello. «Grazie di cuore a tutte le persone che stanno spedendo e portando cibo. Un aiuto fondamentale».

L’auspicio è che questa bella risposta non si fermi, perché le esigenze dell’associazione Una luce fuori dal lager sono tante: solo di umido per i cani accolti nel rifugio, servono ogni giorno una ventina di scatole grandi. Ci sono poi i gatti abbandonati che il rifugio accudisce, e servono sempre disinfettanti e altri materiali per l’igiene e la pulizia della struttura, ma anche il pellet per riscaldarla.