La grande risposta dei cittadini all’appello del canile di Uboldo: “Grazie di cuore”
Arrivano i primi generosi aiuti e gestore e volontari del rifugio "Una luce fuori dal lager" ringraziano per la generosa risposta
Si riempie la dispensa del canile di Uboldo, che dopo l’appello lanciato nei giorni scorsi ha iniziato a ricevere scatolette di umido, croccantini e cibo per gatti, in una grande gara di generosità.
Ieri Alessio, gestore del rifugio e i volontari che lo affiancano, hanno voluto ringraziare i tanti che dal Saronnese, ma non solo, hanno risposto all’appello. «Grazie di cuore a tutte le persone che stanno spedendo e portando cibo. Un aiuto fondamentale».
L’auspicio è che questa bella risposta non si fermi, perché le esigenze dell’associazione Una luce fuori dal lager sono tante: solo di umido per i cani accolti nel rifugio, servono ogni giorno una ventina di scatole grandi. Ci sono poi i gatti abbandonati che il rifugio accudisce, e servono sempre disinfettanti e altri materiali per l’igiene e la pulizia della struttura, ma anche il pellet per riscaldarla.
“Ogni scatoletta è vita, siamo rimasti senza cibo”: l’appello dal canile di Uboldo
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.