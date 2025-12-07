La vespa travestita da slitta che porta un sorriso per i paesi del Verbano
L’obiettivo è semplice e bellissimo: donare un sorriso a chi ne ha più bisogno, soprattutto in un periodo che per molti può essere delicato
C’è una Vespa travestita da renna che in questi giorni sta portando sorrisi, pacchetti e un inatteso spirito natalizio in tutta la provincia. È l’iniziativa del Vespa Club Tre Laghi di Travedona, che anche quest’anno ha trasformato la passione per le due ruote in un viaggio di pura solidarietà.
Galleria fotografica
Il gruppo, in sella ai suoi mezzi addobbati a festa, sta percorrendo paesi e città varesine per consegnare regali ai bambini, fare visita alle case di riposo e portare un momento di gioia negli ospedali, dove i volontari si presentano come una piccola carovana natalizia rombante e allegra.
L’obiettivo è semplice e bellissimo: donare un sorriso a chi ne ha più bisogno, soprattutto in un periodo che per molti può essere delicato. E così, tra corna di renna fissate sul manubrio, luci colorate e sacchi pieni di doni, il Vespa Club Tre Laghi regala un Natale speciale a bambini, anziani e pazienti, trasformando la tradizione vespistica in un gesto di comunità e vicinanza.
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.