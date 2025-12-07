Varese News

La vespa travestita da slitta che porta un sorriso per i paesi del Verbano

L’obiettivo è semplice e bellissimo: donare un sorriso a chi ne ha più bisogno, soprattutto in un periodo che per molti può essere delicato

La vespa travestita da slitta che porta un sorriso per i paesi del Verbano

C’è una Vespa travestita da renna che in questi giorni sta portando sorrisi, pacchetti e un inatteso spirito natalizio in tutta la provincia. È l’iniziativa del Vespa Club Tre Laghi di Travedona, che anche quest’anno ha trasformato la passione per le due ruote in un viaggio di pura solidarietà.

Il gruppo, in sella ai suoi mezzi addobbati a festa, sta percorrendo paesi e città varesine per consegnare regali ai bambini, fare visita alle case di riposo e portare un momento di gioia negli ospedali, dove i volontari si presentano come una piccola carovana natalizia rombante e allegra.

L’obiettivo è semplice e bellissimo: donare un sorriso a chi ne ha più bisogno, soprattutto in un periodo che per molti può essere delicato. E così, tra corna di renna fissate sul manubrio, luci colorate e sacchi pieni di doni, il Vespa Club Tre Laghi regala un Natale speciale a bambini, anziani e pazienti, trasformando la tradizione vespistica in un gesto di comunità e vicinanza.

Pubblicato il 07 Dicembre 2025
