Lavori particolari, la guardia-oasi Lipu della Palude Brabbia: “Ecco come sta cambiando”

La puntata di lunedì di “Chi l’avrebbe mai detto?” (in onda ogni giorno alle 18 su www.radiomateria.it), la trasmissione di Radio Materia condotta da Orlando Mastrillo, ha visto protagonista Barbara Ravasio, la responsabile della Palude Brabbia, un’oasi naturale nella provincia di Varese gestita dalla LIPU.

Ravasio, che lavora nell’area da ben ventuno anni, ha raccontato del suo lavoro di guardia oasi, descrive la riserva, istituita nel 1984, come una delle più grandi paludi della provincia, la cui esistenza è legata a una storia di falliti tentativi di bonifica e a specifici usi storici come l’estrazione della torba.

Il suo lavoro di guardia oasi è dinamico e multifunzionale, includendo il coordinamento di circa trenta volontari, la sorveglianza e la massiccia manutenzione fisica del territorio, oltre a una vasta attività di divulgazione e didattica ambientale.

La responsabile sottolinea che l’oasi sta affrontando rapidi cambiamenti, aggravati dalla crisi climatica, che stanno causando l’interramento dell’ambiente e una notevole riduzione della biodiversità acquatica a favore delle specie boschive.

Ravasio conclude illustrando i dilemmi gestionali complessi, come la necessità di effettuare interventi costosi e non scontati per contrastare il mutamento naturale dell’habitat e l’invasione di specie esotiche.

