Le indagini sui quadri di Casciago rubati nel 2000, i carabinieri: “Opere riconosciute grazie alla nostra banca dati”
Le tecniche utilizzate per riportare a casa le tele. Il sindaco Mirko Reto, che ha elogiato il lavoro delle forze dell’ordine
Gremita la chiesa di Sant’Ambrogio a Casciago per il tradizionale concerto di Natale. Quest’anno la serata è stata caratterizzata dalla presentazione di due dipinti dedicati al santo omonimo, trafugati 25 anni fa. Si tratta di due opere raffiguranti Sant’Ambrogio nella battaglia di Parabiago e Sant’Ambrogio che fugge da Milano.
A introdurre l’evento è stato il sindaco Mirko Reto, che ha elogiato il lavoro delle forze dell’ordine: «Il nostro ringraziamento va ai carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, che con le loro indagini sono riusciti a ritrovare queste due opere fondamentali per la nostra comunità».
Il suo intervento ha preceduto quello del comandante Teodoro Nuzzolo, che ha illustrato le tecniche utilizzate per portare a termine le indagini: «Le opere sono state riconosciute grazie alla nostra banca dati, che raccoglie più di un milione di beni d’arte da ricercare. Confrontando le foto che scattiamo durante le verifiche, siamo riusciti a individuare i due dipinti».
Ogni intervento dei relatori è stato scandito dalle note dei maestri Francesco Postorivo e Fabio Sioli che hanno accompagnato la serata con brani di musica classica.
Tra i relatori sono intervenuti anche il vicario episcopale monsignor Franco Gallivanone, la storica dell’arte Laura Marazzi e don Emilio Rimoldi.
