Liceali, baristi musicisti, bambini di tutto il mondo e artisti del vetro nelle dirette di Radio Materia

Dalle 15 alle 18,30 quattro appuntamenti con la nostra web radio che vi porteranno al liceo Ferraris, in un bar di Gallarate, tra i sorrisi dei bambini di mezzo mondo e nello studio di un'artista del vetro

Generico 01 Dec 2025

Tre appuntamenti in diretta nel pomeriggio di mercoledì su Radio Materia. Non perderti le nostre trasmissioni che parleranno di scuola, di solidarietà e di arte.

Si parte alle 15 coi rappresentanti di istituto del liceo Galileo Ferraris di Varese, protagonisti di Che scuola fai, con Alessandra Toni. Avremo con noi Tommaso Colombo, Giulio Caraffa, Stefano Realini e Matilde Spitaleri. (leggi qui)

A seguire (15,30) avremo la prima puntata del podcast “Provinciali” con Mario Spiniello, Alessandro Borsetto e Leonardo Pio Peroni che intervistano i proprietari del The Cave, noto locale di Gallarate nato dall’idea di tre amici.

Alle 16,30 torniamo a parlare con le associazioni nella nuova puntata di Soci All Time. Ospiti di oggi saranno Nadia Guaiti e Massimina Poretti di Waf – World Assistance Foundation di Varese che ci racconteranno di come aiutano i bambini più sfortunati nel mondo dall’Africa ad Haiti, fino al Sud Est Asiatico.

Alle 18, infine, raccontiamo una bella storia personale in cui l’arte di incidere il vetro diventa anche un lavoro. Serena Giaquinto (Sirjacq Incisioni) ci racconterà del suo lavoro che la vede impegnata ogni giorno a trasformare le superfici trasparenti e lisce del vetro in straordinarie opere uniche.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 03 Dicembre 2025
