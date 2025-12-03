L’Istituto De Filippi di Varese eccelle nelle valutazioni di Eduscopio
L'istituto alberghiero ottiene il primo posto per la voce "Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato" e per "% di diplomati in regola" mentre a terzo posto per indice di occupazione dei diplomati
Anche quest’anno, l’Istituto Professionale Alberghiero De Filippi di Varese si conferma essere la scuola nella città e provincia di Varese (nel raggio dei 30 km dall’Istituto) con i migliori risultati relativamente a:
– Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato (primo in graduatoria)
– % di diplomati in regola (primo posto in graduatoria)
– Indice di occupazione dei diplomati (terzo posto in graduatoria)
«Ringraziamo le ragazze e i ragazzi del De Filippi, che con la loro passione, energia e professionalità sanno farsi apprezzare anche dal mondo del lavoro dopo il diploma ottenuto nelle nostre aule» sottolinea la Preside Laura Broggi che aggiunge come una forte gratitudine è rivolta ai docenti e al personale della scuola che offrono agli studenti un percorso didattico, umano e professionale immediatamente spendibile nel mondo del lavoro, anche grazie alla ricchezza del progetto educativo che integra l’aspetto culturale e professionale.
Nell’odierno contesto che vede l’impegno di tutte le Istituzioni nazionali e locali per la valorizzazione delle scuole Tecnico- Professionali, anche come risposta alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni, il De Filippi si conferma per il territorio di Varese un luogo di crescita e di valorizzazione dei talenti delle ragazze e dei ragazzi: in questo contesto le famiglie possono trovare un ambiente stimolante e capace di accompagnare la crescita umana, culturale e professionale dei propri figli.
«Gli investimenti realizzati e in corso, il grande lavoro di rinnovamento della didattica e degli ambienti professionali insieme alla partnership con aziende e brand italiani ed internazionali sta a poco a poco trasformando il nuovo De Filippi in un vero e proprio Campus formativo, un luogo vivo, dove la scuola incontra la vita e l’apprendimento diventa un’esperienza autentica di crescita» sottolinea il direttore generale Andrea Sinigaglia.
Nel 2026 altre grandi novità:
– L’Istituto Alberghiero diventerà quadriennale (con diploma di Maturità al termine del 4° anno)
– Il Liceo delle Scienze Umane valorizzerà con progetti concreti legati all’offerta pedagogica di cura e attenzione alla persona, all’accoglienza e all’ospitalità.
– Si avvieranno inoltre percorsi IFTS e ITS e corsi di Alta Formazione.
il tutto in una cornice internazionale che il nuovo ente gestore favorisce, per sviluppare nei ragazzi competenze interculturali e rafforzare autonomia, responsabilità e adattabilità.
• Prossimo Open Day →Mercoledì 10 dicembre ore 18.00 – 20.00
