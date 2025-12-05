Lorenzo Bertocchini e Charlie Yelverton: folk-rock da non perdere a Gallarate
Doppio appuntamento oggi, venerdì 5 dicembre. Alle 18.00 il folk-rocker sarà da Carù Dischi, alle 22.00 invece, l'appuntamento è al Donegal Pub
“Doppietta” per Lorenzo Bertocchini a Gallarate oggi, venerdì 5 dicembre.
Alle 18.00 il folk-rocker sarà da Carù Dischi (piazza Garibaldi 63), per uno showcase acustico di presentazione del suo CD più recente, “Happy Island”.
Lo storico negozio di dischi è direttamente collegato al Buscadero, la rivista più autorevole in Italia per questo genere musicale, e nel numero attualmente in edicola l’album di Bertocchini è stato eletto “Disco Del Mese” nella sezione dedicata alle pubblicazioni italiane.
Lo showcase, che durerà un’ora circa, è presentato da Aldo Pedron, firma storica del giornalismo musicale italiano.
Alle 22.00 invece, l’appuntamento è al Donegal Pub (via Vittorio Veneto, 8 – sempre a Gallarate), dove Bertocchini (voce, chitarra, armonica e ukulele) ritrova il suo compagno di tanti concerti, la leggenda del basket Charlie Yelverton (sassofono), che proprio oggi festeggia il suo compleanno.
Il duo, conosciuto e apprezzato per il suo sound particolare che unisce il folk-rock solare di Lorenzo al soul-blues notturno di Charlie sarà protagonista di un mese di dicembre “molto festaiolo”
Domenica (ore 20.30), per esempio, saranno al Bagpipe’s Pub di Busto Arsizio (via Rossini, 26) per il primo di una serie di concerti comprendenti anche canzoni di Natale rivisitate a ritmo folk/blues/rockabilly.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.