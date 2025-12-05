Varese News

Gallarate/Malpensa

Lorenzo Bertocchini e Charlie Yelverton: folk-rock da non perdere a Gallarate

Doppio appuntamento oggi, venerdì 5 dicembre. Alle 18.00 il folk-rocker sarà da Carù Dischi, alle 22.00 invece, l'appuntamento è al Donegal Pub

Azzate varie

“Doppietta” per Lorenzo Bertocchini a Gallarate oggi, venerdì 5 dicembre.

Alle 18.00 il folk-rocker sarà da Carù Dischi (piazza Garibaldi 63), per uno showcase acustico di presentazione del suo CD più recente, “Happy Island”.
Lo storico negozio di dischi è direttamente collegato al Buscadero, la rivista più autorevole in Italia per questo genere musicale, e nel numero attualmente in edicola l’album di Bertocchini è stato eletto “Disco Del Mese” nella sezione dedicata alle pubblicazioni italiane.
Lo showcase, che durerà un’ora circa, è presentato da Aldo Pedron, firma storica del giornalismo musicale italiano.

Alle 22.00 invece, l’appuntamento è al Donegal Pub (via Vittorio Veneto, 8 – sempre a Gallarate), dove Bertocchini (voce, chitarra, armonica e ukulele) ritrova il suo compagno di tanti concerti, la leggenda del basket Charlie Yelverton (sassofono), che proprio oggi festeggia il suo compleanno.
Il duo, conosciuto e apprezzato per il suo sound particolare che unisce il folk-rock solare di Lorenzo al soul-blues notturno di Charlie sarà protagonista di un mese di dicembre “molto festaiolo”
Domenica (ore 20.30), per esempio, saranno al Bagpipe’s Pub di Busto Arsizio (via Rossini, 26) per il primo di una serie di concerti comprendenti anche canzoni di Natale rivisitate a ritmo folk/blues/rockabilly.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Roberta Bertolini
roberta.bertolini@varesenews.it

Cerco di essere i vostri occhi e la vostra voce. Se pensate che quello che stiamo facendo meriti di essere sostenuto, abbonatevi a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.