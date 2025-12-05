Lorenzo Bertocchini e Charlie Yelverton: folk-rock da non perdere a Gallarate

“Doppietta” per Lorenzo Bertocchini a Gallarate oggi, venerdì 5 dicembre.

Alle 18.00 il folk-rocker sarà da Carù Dischi (piazza Garibaldi 63), per uno showcase acustico di presentazione del suo CD più recente, “Happy Island”.

Lo storico negozio di dischi è direttamente collegato al Buscadero, la rivista più autorevole in Italia per questo genere musicale, e nel numero attualmente in edicola l’album di Bertocchini è stato eletto “Disco Del Mese” nella sezione dedicata alle pubblicazioni italiane.

Lo showcase, che durerà un’ora circa, è presentato da Aldo Pedron, firma storica del giornalismo musicale italiano.

Alle 22.00 invece, l’appuntamento è al Donegal Pub (via Vittorio Veneto, 8 – sempre a Gallarate), dove Bertocchini (voce, chitarra, armonica e ukulele) ritrova il suo compagno di tanti concerti, la leggenda del basket Charlie Yelverton (sassofono), che proprio oggi festeggia il suo compleanno.

Il duo, conosciuto e apprezzato per il suo sound particolare che unisce il folk-rock solare di Lorenzo al soul-blues notturno di Charlie sarà protagonista di un mese di dicembre “molto festaiolo”

Domenica (ore 20.30), per esempio, saranno al Bagpipe’s Pub di Busto Arsizio (via Rossini, 26) per il primo di una serie di concerti comprendenti anche canzoni di Natale rivisitate a ritmo folk/blues/rockabilly.