Il varesino Luca Simioni confermato all’unanimità presidente di FIAIP Lombardia. Al suo fianco Vittoria Ravanelli e Claudio Sbrofatti. Presentata la nuova squadra dei 15 delegati regionali della federazione agenti immobiliari professionali.

Luca Simioni: «Opereremo con coesione per incrementare preziosi servizi agli associati».

Presiedere il collegio Fiaip regionale al primo mandato quadriennale dona forti motivazioni per esprimere grande impegno. Vedersi riconfermato all’unanimità, tra le ovazioni dei consiglieri, regala sensazioni sublimi ed una spinta propulsiva per fare ancora meglio nel futuro. È ciò che hanno provato il varesino Luca Simioni, confermato presidente regionale Fiaip Lombardia per il quadriennio 2025-2029 e la vice presidente, la milanese Maria Vittoria Ravanelli.

Avvicendamento alla segreteria: dopo 14 anni in quel ruolo, il brianzolo Luciano Trivari lascia l’incarico al bresciano Claudio Sbrofatti. I primi commenti entusiasti e l’augurio per un quadriennio di conquiste al servizio degli associati lombardi da parte del collegio regionale guidato da Simioni sono giunti della vice presidente nazionale Fiaip, la mantovana Elena Lui, presente in sala e accolta dalla platea tra gli applausi dei consiglieri.

Da parte sua, il presidente Simioni ha riaffermato che sono numerosi gli obiettivi alla base dell’operatività del collegio regionale che si intende governare con spirito di coesione tra le dodici realtà provinciali puntando ad erogare sempre migliori servizi agli associati con nuove iniziative e preziose opportunità di sviluppo. Si è provveduto all’assegnazione delle deleghe regionali.

Il varesino Luca Simioni, oltre alla presidenza, si occuperà di tesoreria, comunicazione, promozione e relazioni esterne. Vittoria Ravanelli, oltre alla vice presidenza valorizzerà il settore strategico del marketing associativo perché l’obiettivo dichiarato del collegio regionale lombardo è di superare presto la quota record di 1500 associati. Confermato il milanese Marco Mosca nel ruolo di delegato Formazione, Certificazione e Cultura Immobiliare, mentre la giovane bresciana Barbara Bersini si occuperà dei mercati immobiliari esteri e relazioni internazionali.

Il past president del collegio pavese Antonio Vitone si occuperà di Legalità, tutela e contrasto all’Abusivismo. Nel periodo dedicato alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 la delega al Turismo, Hospitality e Investimenti immobiliari verrà svolta dal valtellinese Cristian Porta, mentre new entry tra i delegati regionali sono il pavese Francesco Prota per le Politiche giovanili e Digital innovation, il brianzolo monzese Fabrizio Zane che si occuperà di relazioni sindacali, Lavoro e Welfare, l’orobico Ezio Sangiovanni Gelmini che gestirà la delega dedicata agli Amministratori di condominio e Giuseppe De Marco capo area Auxilia Finance che si occupa di mediazione creditizia. Ruolo strategico per il monitoraggio delle quotazioni del mercato lo svolgeranno la milanese Sara Frizza che si avvale del bustese Riccardo Ortiz per lo studio e pubblicazioni del Fiaip Monitora lombardo, l’osservatorio immobiliare. Due donne molto dinamiche si occuperanno del metodo Una Fiaip – la gallaratese Isabella Tafuro – e di Fiaip Donna – la mantovana Jolena Valenza. Giornata indimenticabile e di grande coesione tra i dodici collegi provinciali di Lombardia quella vissuta a Milano, condividendo amicizia, impegno, emozioni e proiezione al futuro, nel segno dei valori fondanti della Federazione Agenti Immobiliari Professionali.