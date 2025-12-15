Musica e voci per il Natale: saggio della Scuola civica di Musica al Palagorla

Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per entrare nel clima delle feste attraverso la musica e il canto. Venerdì 19 dicembre alle 18.30, la palestra Palagorla di Gorla Maggiore ospiterà il saggio natalizio “A… tempo di Natale!”, organizzato dalla Scuola Civica di Musica NAM con il patrocinio del Comune di Gorla Maggiore.

Sul palco si esibiranno gli allievi della scuola civica insieme agli alunni della scuola primaria “E. De Amicis”, protagonisti di uno spettacolo pensato per celebrare il Natale con brani musicali e momenti corali. L’evento rappresenta non solo un’occasione di festa, ma anche il risultato del percorso educativo svolto durante l’anno, valorizzando l’impegno dei giovani musicisti e il lavoro degli insegnanti.

Il saggio si inserisce tra le iniziative natalizie del paese e vuole essere un momento di condivisione e partecipazione, capace di coinvolgere famiglie, amici e cittadini di tutte le età. L’ingresso è libero e lo spettacolo è aperto a tutti, con l’invito a partecipare per sostenere i ragazzi e vivere insieme un pomeriggio all’insegna della musica e dell’atmosfera natalizia.