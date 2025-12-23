Natale nel Parco Valle del Lanza: torna il suggestivo presepe nelle cave di molera

Con l’arrivo del periodo natalizio, il Parco Valle del Lanza torna a trasformarsi in un museo a cielo aperto dedicato alla tradizione. Come ormai consuetudine, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) hanno posizionato le “Natività del bosco”, una serie di installazioni artistiche che accompagnano i visitatori alla scoperta degli angoli più suggestivi dell’area protetta.

Le rappresentazioni sacre sono state collocate in punti strategici del territorio per valorizzarne le caratteristiche naturali e storiche. È possibile ammirarle lungo il sentiero di Fondovalle, nei pressi della passerella che attraversa il torrente Lanza, e lungo il sentiero intitolato a Bruno Cardinale. In quest’ultimo tratto, i presepi adornano i maestosi ingressi delle antiche cave di molera, creando un contrasto affascinante tra la sacralità delle immagini e l’archeologia industriale del parco. Una delle attrazioni più attese di quest’anno è il “presepe degli animali” nella sua versione galleggiante, una vera e propria chicca diventata negli anni un simbolo della creatività delle GEV.

L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino a metà gennaio, offrendo l’opportunità di passeggiate invernali immerse nella natura.