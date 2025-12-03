Nella Giornata internazionale delle persone con disabilità “La Nostra Famiglia” a La Materia del Giorno
Mercoledì 3 dicembre alle 16 protagonista sulla WebTv di Materia l'associazione "La Nostra Famiglia", una realtà tra le più importanti in Italia non solo per la cura e la riabilitazione delle persone con disabilità ma anche centro di eccellenza per la ricerca scientifica
Il 3 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1981. In questa occasione protagonista a “La Materia del giorno” sulla Web Tv di Materia, sarà l’associazione “La Nostra Famiglia”, una realtà tra le più importanti in Italia non solo per la cura e la riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva, ma anche un centro di eccellenza per la ricerca scientifica e lo studio delle problematiche mediche, psicologiche e psicoeducative delle varie disabilità, attraverso l’attività dell’Istituto Scientifico “Eugenio Medea”.
“La Nostra Famiglia”, fondata da don Luigi Monza, opera dal 1946 e oggi dispone di una vasta rete di strutture di riabilitazione: è presente in 6 regioni italiane e collabora con l’Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale (OVCI) in 5 Paesi del mondo.
Ne parleremo con Giovanni Barbesino, responsabile della comunicazione e della raccolta fondi dell’associazione, e con la dottoressa Vera Galli, neuropsichiatra infantile operativa nelle sedi di Cislago e Vedano Olona della Nostra Famiglia.
L’appuntamento è per oggi pomeriggio, mercoledì 3 dicembre, alle 16 in diretta sulla Web Tv di Materia ma come sempre potrete rivedere la trasmissione sul canale YouTube di Varesenews.
E' possibile anche intervenire come pubblico in studio nella sede di Materia a Castronno
Nell'articolo qui sotto tutto il programma di dicembre della trasmissione "La Materia del Giorno"
Ogni giorno un tema che ci riguarda: il programma di dicembre di “La materia del giorno”
