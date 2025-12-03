Nella Giornata internazionale delle persone con disabilità “La Nostra Famiglia” a La Materia del Giorno

Il 3 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1981. In questa occasione protagonista a “La Materia del giorno” sulla Web Tv di Materia, sarà l’associazione “La Nostra Famiglia”, una realtà tra le più importanti in Italia non solo per la cura e la riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva, ma anche un centro di eccellenza per la ricerca scientifica e lo studio delle problematiche mediche, psicologiche e psicoeducative delle varie disabilità, attraverso l’attività dell’Istituto Scientifico “Eugenio Medea”.

“La Nostra Famiglia”, fondata da don Luigi Monza, opera dal 1946 e oggi dispone di una vasta rete di strutture di riabilitazione: è presente in 6 regioni italiane e collabora con l’Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale (OVCI) in 5 Paesi del mondo.

Ne parleremo con Giovanni Barbesino, responsabile della comunicazione e della raccolta fondi dell’associazione, e con la dottoressa Vera Galli, neuropsichiatra infantile operativa nelle sedi di Cislago e Vedano Olona della Nostra Famiglia.

