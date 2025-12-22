Non erano droni russi. No alla comunità di Alberto Genovese. L’assessora sposa il sindaco

Varese News

Archiviata l’indagine sul sorvolo di droni russi sopra il CCR di Ispra, era un’antenna del Gps illegale di una casa vicina. Bodio Lomnago dice no alla comunità di recupero finanziata da Alberto Genovese, l’imprenditore delle feste di Terrazza Sentimento finite col suo arresto per violenza sessuale. L’assessora di Somma Lombardo Valenti sposa il sindaco di Briona. Auguri anche a due centenari e altre storie nel Giornale Radio di Radio Materia.

