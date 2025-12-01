Novanta persone per “Due passi in compagnia” la passeggiata tra storia, arte e paesaggio a Laveno Mombello

È stato un successo di partecipazione il terzo appuntamento con “Due passi in compagnia”, la passeggiata culturale organizzata dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro, con il patrocinio del Comune. Novanta persone hanno preso parte all’itinerario tra arte, storia e paesaggio che si è svolto nella mattinata di domenica, 30 novembre, toccando luoghi simbolici e poco conosciuti del territorio.

Storia, geologia e musica in cammino

Il gruppo si è ritrovato alle 9 sul lungolago di Cerro, in zona Chiosco, accolto dal presidente della Pro Loco Marino Marella, dall’esperto Carlo Petoletti e dalla guida Donatella Reggiori, che hanno accompagnato i partecipanti lungo tutto il percorso.

Prima tappa alla suggestiva Chiesa di San Defendente, risalente al IX–X secolo, dove è stata raccontata la storia religiosa locale e la nascita del villaggio di Cerro, un tempo borgo di pescatori.

La passeggiata è proseguita con un’interessante spiegazione sulla formazione del Lago Maggiore, guidata da Reggiori, che ha illustrato i fenomeni geologici che hanno modellato il territorio nel corso dei millenni.

Il MIDeC apre le porte gratuitamente

Tra le tappe più apprezzate, la visita al MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico, ospitato a Palazzo Perabò, resa possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Il sindaco Luca Santagostino ha personalmente accolto i partecipanti, consentendo l’accesso gratuito al museo.

All’interno, Carlo Petoletti ha raccontato la storia della ceramica lavenese e mostrato le fasi di lavorazione, da esperto ceramista quale è.

Manzoni, musica e Vespucci per chiudere in bellezza

La mattinata si è conclusa nella Chiesa della Beata Vergine del Pianto, dove è stato approfondito il legame tra Alessandro Manzoni e Cerro. Petoletti ha poi eseguito alcuni brani d’organo, regalando ai presenti un momento musicale suggestivo.

Ultima tappa al Club Velico di Cerro, che ha ospitato i partecipanti per la visita alla mostra dedicata all’”Amerigo Vespucci”, offrendo anche una bevanda calda molto gradita dopo la camminata.

Il grazie della Pro Loco e nuovi progetti in vista

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione – ha dichiarato il presidente Marino Marella – e ringraziamo di cuore tutti i collaboratori e le istituzioni. Stiamo già lavorando alle tre camminate del prossimo anno che toccheranno nuovamente Laveno, Mombello e Cerro».

Un’esperienza apprezzata anche da molti partecipanti provenienti da Milano, Novara e altri paesi vicini, segno del valore crescente dell’iniziativa nel panorama delle proposte culturali e turistiche locali.