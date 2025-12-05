Olgiate Olona, quando la sicurezza diventa partecipazione

La sicurezza non è solo un tema di ordine pubblico, ma un valore condiviso che nasce dalla collaborazione tra istituzioni, cittadini e realtà impegnate ogni giorno nella promozione della legalità.

In questo quadro, il Comune di Olgiate Olona ha scelto di avviare un percorso strutturato con due realtà di rilievo nazionale: S.O.S. Italia Libera e Lampi Blu.

Questo si inserisce nel quadro delle attività di rete come Il Controllo del Vicinato che a Olgiate Olona è uno strumento di sicurezza partecipata che in questi anni ha dato risultati significativi in termini di adesioni e coinvolgimento dei cittadini.

L’Associazione Controllo del Vicinato (ACdV) è composta da una rete territoriale di volontari e specialisti volontari che forniscono consulenza e supporto alle Amministrazioni Comunali, alle associazioni locali e a privati cittadini che intendono sviluppare nel proprio territorio programmi di sicurezza partecipata e organizzare gruppi di Controllo del Vicinato.

La missione dell’Associazione è quella di diffondere la cultura della prevenzione, della solidarietà sociale e della partecipazione dei cittadini a progetti di “sicurezza partecipata”, al fine di garantire la sicurezza all’interno delle proprie comunità.

S.O.S. Italia Libera: un presidio contro racket, usura e intimidazioni

La storia dell’associazione affonda le sue radici nel coraggio di Paolo Bocedi, imprenditore lombardo che nei primi anni ’90 denunciò le pressioni mafiose subendo un attentato, dal quale si salvò grazie all’intervento di una guardia giurata. Da allora vive sotto tutela, ma non ha mai smesso di battersi per la libertà economica e la tutela degli imprenditori onesti.

Oggi S.O.S. Italia Libera è: un’associazione riconosciuta dal Ministero dell’Interno e iscritta negli elenchi ufficiali delle realtà impegnate contro racket e usura; un soggetto che si costituisce parte civile nei processi penali legati a intimidazioni, minacce, atti violenti e reati connessi all’usura e al racket; un presidio operativo che fornisce ascolto, orientamento e supporto concreto agli imprenditori e ai cittadini che vivono situazioni di pressione o rischio.

Questa presenza, accanto all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine, è fondamentale per diffondere una cultura della denuncia e per garantire che nessuno rimanga solo.

Lampi Blu: la sicurezza come bene comune

L’associazione Lampi Blu riunisce appartenenti alle forze dell’ordine e cittadini che condividono valori come senso dello Stato, legalità e rispetto delle istituzioni democratiche.

Il suo scopo è costruire un ponte tra istituzioni e comunità, promuovendo: incontri informativi sulla prevenzione dei rischi; iniziative rivolte a famiglie, giovani e commercianti; momenti di condivisione dedicati alla sicurezza urbana e civica.

Il lavoro di Lampi Blu è complementare a quello di S.O.S. Italia Libera: una realtà vigile sulle minacce alla libertà economica, l’altra impegnata a rafforzare la sicurezza quotidiana e la consapevolezza civica.

Una rete integrata nella visione del Punto Ci

Il Comune sta costruendo un nuovo modello di governance attraverso il Punto Ci – Osservatorio del Commercio, dove trovano spazio temi come sicurezza, legalità, commercio di vicinato, giovani, mobilità dolce e transizione energetica.

In questo contesto: i cittadini vengono messi al centro come parte attiva della sicurezza collettiva, S.O.S. Italia Libera porta competenze giuridiche, testimonianze concrete e strumenti di tutela; Lampi Blu porta cultura della prevenzione, senso civico e una rete di relazioni istituzionali; i commercianti del Controllo del Vicinato diventano sentinelle del territorio e primi punti di ascolto; Incontri, prevenzione e partecipazione

Nel corso del 2026 saranno organizzati: eventi pubblici con S.O.S. Italia Libera sul tema dell’usura, delle intimidazioni e della tutela economica; momenti formativi con Lampi Blu dedicati alla sicurezza personale, urbana e digitale; iniziative rivolte ai giovani e ai commercianti per rafforzare la consapevolezza dei rischi e le strategie di prevenzione. Ampliamento del progetto CdV per i soli commercianti

Una comunità che si protegge insieme

La sicurezza non nasce solo dai controlli, ma dalla costruzione di una comunità consapevole, attenta e informata.

Grazie alla collaborazione con S.O.S. Italia Libera e Lampi Blu, Olgiate Olona rafforza la sua rete di protezione a tutela di cittadini, imprese e territori, promuovendo un modello basato su prevenzione, responsabilità e partecipazione.

Il messaggio è semplice: una comunità attenta, organizzata e in dialogo costante con la Polizia Locale è una comunità più sicura, più coesa e più consapevole