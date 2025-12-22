Openjobmetis, gli acciacchi di Renfro e Stewart non preoccupano
Ottimismo per le condizioni fisiche dei due americani usciti malconci dal match con Trieste. Natale in palestra per i biancorossi. Martedì 23 alle 14 puntata di "Luci a Masnago"
C’è un discreto ottimismo, in casa Pallacanestro Varese, per le condizioni fisiche dei due giocatori usciti acciaccati dalla partita di domenica sera con Trieste, Nate Renfro (foto in alto di M. Borserini) e Carlos Stewart. Il pivot aveva accusato un dolore alla coscia sul finire del secondo periodo mentre la giovane guardia si è distorto la caviglia a 5′ dalla fine, proprio mentre il compagno di colori Iroegbu realizzava l’importante canestro del +8 a ricacciare indietro l’unico tentativo di rimonta giuliano.
I due americani si sono sottoposti oggi ad alcuni accertamenti clinici e il responso è stato incoraggiante in vista della prossima partita di campionato, la trasferta a Trapani di domenica 28 che sarà anche l’ultimo appuntamento dell’anno solare.
Per Stewart è confermata una leggera distorsione alla caviglia: il giocatore sarà tenuto sotto controllo per un paio di giorni ma senza particolari apprensioni perché tutto dovrebbe risolversi in breve tempo consentendo a Carlito di giocare a Trapani. Lo stesso vale per Renfro anche se il referto ufficiale per il suo esame non è ancora nelle mani dello staff medico: il pivot però – come detto – non solo è rientrato in campo ma ha anche assicurato di stare piuttosto bene. Trattandosi di un giocatore che ha già avuto una problematica muscolare a inizio stagione, con qualche apprensione sul rientro, in casa OJM c’è una certa serenità.
NATALE IN CAMPO
Il programma settimanale della Openjobmetis, nel frattempo, non è variato rispetto alle settimane precedenti. Riposo al lunedì ma allenamento regolare nel giorno di Natale (vedremo se con qualche sconto da parte di Kastritis e una fetta di panettone a bordo campo) mentre poi la squadra partirà sabato per la Sicilia.
DAL PARQUET | LUCI A MASNAGO
Nel box sovrastante trovate la 12a puntata stagionale di “Dal Parquet”, il nostro podcast pubblicato dopo ogni partita della Openjobmetis. Va invece in onda di martedì, 23 dicembre (e non a giovedì, che è Natale) l’ultimo episodio del 2025 di “Luci a Masnago”, il programma di approfondimento sulla Pallacanestro Varese: appuntamento dalle ore 14 in diretta (QUI per ascoltare la radio) e, a seguire, in versione podcast sulle principali piattaforme di ascolto. L’ospite di giornata sarà Tommaso Colombo, l’addetto al “cubo” segnapunti della Itelyum Arena. CLICCANDO QUI invece ritrovate tutte le puntate precedenti.
