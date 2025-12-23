Piazza San Vittore a Varese gremita per il presepe vivente: oltre mille persone sfidano la pioggia
Successo per la venticinquesima edizione della sacra rappresentazione. Tra il pubblico il sindaco Galimberti e il sottosegretario regionale Cattaneo
Piazza San Vittore era strapiena, come sempre, per l’inizio della sacra rappresentazione alle 17, il momento clou del presepe vivente a Vivente a Varese. E nemmeno la fastidiosa pioggerella che ha accompagnato quasi tutto lo spettacolo ha scoraggiato il migliaio e oltre di persone che si è ritrovato insieme per quello che ormai è diventato uno degli appuntamenti natalizi più sentiti dai varesini.
Tra il pubblico c’erano il sindaco Davide Galimberti, il sottosegretario regionale alla presidenza Raffaele Cattaneo, diversi assessori della giunta comunale, il prevosto monsignor Gabriele Gioia, il vicario episcopale monsignor Franco Gallivanone e monsignor Luigi Panighetti, ex prevosto di Varese ora parroco a Milano.
“La Stella dei Magi”: un punto di vista originale
La rappresentazione, giunta alla ventiseiesima edizione, è stata vivace e profonda. Il titolo scelto quest’anno, “La Stella dei Magi“, ha permesso di raccontare il Mistero della Natività da un punto di vista originale: quello dell’angelo che regge la stella e dei re Magi, giunti a Betlemme per trovare “il nuovo potente signore” e ritrovatisi davanti a un innocente neonato.
Prima della sacra rappresentazione, dalle 15.30, il villaggio di Natale allestito in piazza Battistero e in piazza Canonica aveva già animato il centro storico. Moltissimi ragazzini – oltre 300 bambini e ragazzi coinvolti dagli scout Agesci Varese 2, insieme a 100 volontari – hanno reso straordinariamente credibile l’ambientazione, trasformando le vie adiacenti a piazza San Vittore in un piccolo angolo di Palestina, rievocando il villaggio di Greccio dove San Francesco rappresentò per la prima volta la nascita di Gesù.
Durante il pomeriggio è stato possibile acquistare panettoni e altri prodotti solidali, il cui ricavato andrà a sostenere i progetti della Fondazione AVSI attivi in Ucraina, Palestina, Libano, Siria, Giordania e Italia, ai quali è dedicato, ogni anno, l’evento.
