Varese News

Life

Natale nel Varesotto

Piazza San Vittore a Varese gremita per il presepe vivente: oltre mille persone sfidano la pioggia

Successo per la venticinquesima edizione della sacra rappresentazione. Tra il pubblico il sindaco Galimberti e il sottosegretario regionale Cattaneo

Il presepe vivente a Varese 2025

Piazza San Vittore era strapiena, come sempre, per l’inizio della sacra rappresentazione alle 17, il momento clou del presepe vivente a Vivente a Varese. E nemmeno la fastidiosa pioggerella che ha accompagnato quasi tutto lo spettacolo ha scoraggiato il migliaio e oltre di persone che si è ritrovato insieme per quello che ormai è diventato uno degli appuntamenti natalizi più sentiti dai varesini.

Galleria fotografica

Il presepe vivente a Varese 2025 4 di 30
Il presepe vivente a Varese 2025
Il presepe vivente a Varese 2025
Il presepe vivente a Varese 2025
Il presepe vivente a Varese 2025

Tra il pubblico c’erano il sindaco Davide Galimberti, il sottosegretario regionale alla presidenza Raffaele Cattaneo, diversi assessori della giunta comunale, il prevosto monsignor Gabriele Gioia, il vicario episcopale monsignor Franco Gallivanone e monsignor Luigi Panighetti, ex prevosto di Varese ora parroco a Milano.

“La Stella dei Magi”: un punto di vista originale

La rappresentazione, giunta alla ventiseiesima edizione, è stata vivace e profonda. Il titolo scelto quest’anno, “La Stella dei Magi“, ha permesso di raccontare il Mistero della Natività da un punto di vista originale: quello dell’angelo che regge la stella e dei re Magi, giunti a Betlemme per trovare “il nuovo potente signore” e ritrovatisi davanti a un innocente neonato.

Prima della sacra rappresentazione, dalle 15.30, il villaggio di Natale allestito in piazza Battistero e in piazza Canonica aveva già animato il centro storico. Moltissimi ragazzini – oltre 300 bambini e ragazzi coinvolti dagli scout Agesci Varese 2, insieme a 100 volontari – hanno reso straordinariamente credibile l’ambientazione, trasformando le vie adiacenti a piazza San Vittore in un piccolo angolo di Palestina, rievocando il villaggio di Greccio dove San Francesco rappresentò per la prima volta la nascita di Gesù.

Durante il pomeriggio è stato possibile acquistare panettoni e altri prodotti solidali, il cui ricavato andrà a sostenere i progetti della Fondazione AVSI attivi in Ucraina, Palestina, Libano, Siria, Giordania e Italia, ai quali è dedicato, ogni anno, l’evento.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Stefania Radman
stefania.radman@varesenews.it

Il web è meraviglioso finchè menti appassionate lo aggiornano di contenuti interessanti, piacevoli, utili. Io, con i miei colleghi di VareseNews, ci provo ogni giorno. Ci sosterrai? 

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Il presepe vivente a Varese 2025 4 di 30
Il presepe vivente a Varese 2025
Il presepe vivente a Varese 2025
Il presepe vivente a Varese 2025
Il presepe vivente a Varese 2025

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.