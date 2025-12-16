Polizia Locale: quattro giornate di formazione sugli strumenti di autotutela per migliorare la sicurezza degli agenti

Si è concluso nei giorni scorsi un percorso formativo di grande rilevanza per gli agenti della Polizia Locale dei comuni di Casorate Sempione, Castellanza, Ferno e Sesto Calende, con l’obiettivo di aggiornare e migliorare le competenze degli operatori nell’utilizzo degli strumenti di autotutela. Il corso, articolato in quattro giornate e promosso in collaborazione con l’Associazione IPTS, accreditata presso la Regione Lombardia, ha visto la partecipazione attiva del Nucleo Servizi Esterni del comando di Polizia Locale di Castellanza e dei colleghi dei comuni limitrofi.

In linea con le disposizioni del Decreto Legislativo 81/08, relativo alla sicurezza sul lavoro, il corso si è concentrato sul rafforzamento delle competenze in ambito di sicurezza personale per gli agenti di polizia locale, in particolare durante le operazioni di servizio esterno e nei controlli stradali. Un investimento fondamentale che ha permesso di ottimizzare i costi attraverso un’economia di scala, uniformando al contempo le tecniche operative tra i vari corpi di polizia locale.

Il programma formativo ha alternato momenti teorici a sessioni pratiche, offrendo agli agenti partecipanti una preparazione completa e immediatamente applicabile nella gestione quotidiana delle attività. Tra i temi trattati: l’uso corretto degli strumenti di autotutela, la conoscenza approfondita delle normative vigenti e la gestione sicura delle situazioni di rischio durante i controlli stradali.

«Questa formazione è un passo fondamentale per garantire la sicurezza degli operatori in servizio», commenta Francesco Nicastro, comandante della Polizia Locale di Castellanza. «L’obiettivo era fornire competenze pratiche e teoriche che gli agenti possano mettere in atto sin da subito, per affrontare le sfide del lavoro quotidiano in modo più sicuro e consapevole.»

Anche il sindaco di Castellanza, Cristina Borroni, sottolinea l’importanza di questo percorso: «La sicurezza della comunità passa dalla preparazione dei suoi agenti. La Polizia Locale è il primo punto di contatto tra le istituzioni e i cittadini e deve essere sempre pronta ad affrontare qualsiasi emergenza. Investire nella formazione degli agenti, come in questo caso, significa garantire una maggiore sicurezza per tutta la collettività.»

La formazione sugli strumenti di autotutela, infatti, non riguarda solo l’acquisizione di nuove competenze tecniche, ma anche la tutela della sicurezza degli agenti. In un contesto sempre più complesso, dove gli operatori sono chiamati ad affrontare situazioni difficili, la preparazione adeguata diventa cruciale. L’intervento formativo non solo migliora l’efficacia dei controlli e delle operazioni sul campo, ma garantisce anche la protezione degli operatori, che devono poter contare su strumenti adeguati e su una preparazione solida.

Con la conclusione di questo corso, i comandi di Polizia Locale dei comuni coinvolti hanno dimostrato l’importanza di lavorare in sinergia, rafforzando le competenze del personale e migliorando la sicurezza, non solo degli agenti, ma dell’intera comunità. Un modello di collaborazione intercomunale che, oltre a ottimizzare risorse e costi, rafforza la capacità di risposta alle necessità del territorio.