Presepi sommersi, quando il lago custodisce il Natale
Sott’acqua con Alfa per scoprire la magia della Natività. Accompagnati da un’esperta sub, ci immergiamo a Laveno Mombello, Porto Ceresio e Lugano
Accompagnati da un'esperta sub, ci immergiamo a Laveno Mombello, Porto Ceresio e Lugano.
Un reportage dai fondali, tra luci e silenzio, per raccontare come la tradizione natalizia si integri perfettamente con il paesaggio lacustre, emozionando.
