Regione Lombardia: bilancio approvato, stanziati 30 miliardi, risorse anche per la provincia di Varese

Dopo quattro giorni di confronto in Aula, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il bilancio regionale, che mette in campo oltre 30 miliardi di euro di risorse.

Gli interventi finanziati a favore della provincia di Varese e dell’intera Lombardia

La Regione ha stanziato oltre 20 milioni di euro per il potenziamento di tutti i presidi ospedalieri della provincia di Varese, con investimenti diffusi e mirati su ogni territorio. Fondi sono stati destinati per lo stralcio delle sanzioni sui mancati pagamenti dei ticket sanitari per oltre 25.000 lombardi, di cui quasi 4.000 in provincia di Varese. È stata inoltre richiesto al Governo di ripristinare la validità annuale delle ricette mediche, oggi limitata a sei mesi.

Quattro milioni di euro andranno alla messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico nella provincia di Varese, mentre oltre 10 milioni di euro per strade e infrastrutture su tutta la provincia.

Finanziata la legge sulla celiachia, per il sostegno alle persone affette da questa patologia. Stanziamenti anche per la prevenzione e il sostegno alle fibrosi polmonari.

Sono inoltre previsti finanziamenti dei campi scuola per bambini diabetici, a sostegno delle famiglie e della prevenzione. Supporto anche alle famiglie per i campi estivi e le attività negli oratori.

Ulteriori fondi sono dedicati all’invecchiamento attivo, con iniziative concrete rivolte agli anziani. Fondi previsti anche per sostenere sagre popolari lombarde, bande musicali e manifestazioni del folklore locale ai quali si aggiunge il sostegno agli alpini.

«Nessun aumento delle tasse per cittadini e aziende»

«Sembrerebbe un atto dovuto, una scelta scontata. Ma così non è. Anzi, è il risultato di una gestione economico-finanziaria attenta. Anche quest’anno, infatti, nessun aumento delle tasse per cittadini e imprese lombarde». Così il presidente Attilio Fontana e il vicepresidente con delega al Bilancio Marco Alparone commentano l’approvazione della manovra di bilancio 2026-2028 da parte del Consiglio regionale della Lombardia.

«Confermiamo con chiarezza – proseguono Fontana e Alparone – una scelta di responsabilità e concretezza: pressione fiscale invariata, conti in equilibrio e pareggio di bilancio, insieme a un utilizzo attento ed efficiente delle risorse disponibili. Una manovra che, nel solco di quelle degli ultimi anni, coniuga rigore finanziario e capacità di investimento, garantendo servizi essenziali e interventi mirati a sostegno del territorio senza gravare sui contribuenti».

«Il bilancio – evidenziano ancora il presidente e il vicepresidente – si colloca in un quadro di solidità finanziaria riconosciuto anche a livello internazionale, come dimostra il recente miglioramento del rating della Regione Lombardia da parte di Moody’s, che ha innalzato la valutazione da Baa2 a Baa1 con outlook stabile».

«Allo stesso tempo – ha proseguito Fontana – continuiamo a investire nella sanità, nel welfare e nella tutela delle fragilità, rafforzando i servizi per i cittadini e sostenendo famiglie, persone con disabilità e caregiver. Grande attenzione, poi, a sviluppo economico, infrastrutture, formazione e diritto allo studio, perché crescita e inclusione sociale devono procedere insieme. Una programmazione responsabile che guarda al presente ma soprattutto al futuro della Lombardia, senza gravare su cittadini e imprese».

«Nel 2026 – ha sottolineato il vicepresidente e assessore regionale al Bilancio e Finanza, Marco Alparone – il bilancio regionale raggiunge i 34 miliardi di euro, con 24 miliardi destinati alla sanità. Questi numeri testimoniano una programmazione seria e una visione di lungo periodo, riconosciuta anche all’esterno per la sua affidabilità. La manovra ci permette di non aumentare le tasse, di tenere i conti in equilibrio e di continuare a sostenere il territorio con interventi concreti, dalle infrastrutture ai servizi essenziali. Continuiamo a investire senza aumentare il debito, rafforzando la solidità finanziaria della Regione e creando le condizioni per una crescita stabile e duratura. È questo il metodo Lombardia».

«Un risultato importante – dichiara Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega – che dimostra serietà, concretezza e attenzione ai reali bisogni dei cittadini. Ringrazio il presidente Attilio Fontana per la fiducia accordatami e per aver sostenuto proposte che sono state approvate dall’Aula e che porteranno benefici concreti al nostro territorio».

«Continuiamo a lavorare – conclude Monti – con coraggio e determinazione per la nostra terra, per la provincia di Varese e per tutta la Lombardia. Questa è la Lega: fatti concreti, risorse sul territorio e attenzione alle persone».