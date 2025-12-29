Varese News

Ritrovato l’anziano scomparso a Laveno Mombello

Vagava in stato confusionale per le vie del comune. A individuarlo nella notte i vigili del fuoco

Laveno

È stato ritrovato in stato confusionale, ma in condizioni discrete, l’uomo di 73 anni di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri, domenica 28 dicembre. ( foto di Paola Pescatori)

L’anziano era scomparso da Laveno Mombello. Subito era scattato il protocollo per la ricerca, coordinato dalla protezione civile. Era stato fornito l’identikit e la richiesta di segnalare l’eventuale avvistamento.

A individuarlo la notte scorsa, mentre vagava per le vie di Laveno, sono stati i vigili del fuoco. L’anziano sta bene ed è stato riaccompagnato a casa.

Pubblicato il 29 Dicembre 2025
