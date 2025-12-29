Ritrovato l’anziano scomparso a Laveno Mombello
Vagava in stato confusionale per le vie del comune. A individuarlo nella notte i vigili del fuoco
È stato ritrovato in stato confusionale, ma in condizioni discrete, l’uomo di 73 anni di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri, domenica 28 dicembre. ( foto di Paola Pescatori)
L’anziano era scomparso da Laveno Mombello. Subito era scattato il protocollo per la ricerca, coordinato dalla protezione civile. Era stato fornito l’identikit e la richiesta di segnalare l’eventuale avvistamento.
A individuarlo la notte scorsa, mentre vagava per le vie di Laveno, sono stati i vigili del fuoco. L’anziano sta bene ed è stato riaccompagnato a casa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.