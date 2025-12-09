Diego Baù è il nuovo direttore dell’ortopedia e traumatologia degli ospedali di Cittiglio e Angera

Il dottor Diego Baù è il direttore della struttura complessa di ortopedia e traumatologia di Cittiglio e Angera. Lo specialista che aveva preso le redini del reparto dopo il trasferimento del professor Surace, è stato nominato a tutti gli effetti direttore al termine del concorso. (immagine di repertorio)

Lo specialista, molto conosciuto perchè da anni impegnato nel reparto dell’Ondoli sotto la direzione del dottor Molgora, ottiene ufficialmente la direzione di un reparto che è riuscito a guidare anche dopo l’addio del precedente primario che è anche direttore della scuola di specialità. La struttura insiste sui due presidi di Cittiglio e Angera e, in passato, si è fatta anche carico delle attività di chirurgia della mano dopo la chiusura della struttura all’ospedale di Varese.