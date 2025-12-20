Sabato pomeriggio in piazza a Varese con il Comitato Varesino per la Palestina

Il Comitato Varesino per la Palestina promuove anche questa settimana un presidio pubblico a Varese per richiamare l’attenzione sulla situazione nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi.

Nonostante dichiarazioni che parlano di pace, il conflitto e le sue conseguenze umanitarie continuano a colpire duramente la popolazione civile. A Gaza, dopo oltre due anni di guerra, i sopravvissuti vivono in condizioni estreme, tra macerie e fango, senza accesso adeguato a cibo, cure mediche, ospedali o personale sanitario. Migliaia di corpi restano ancora sotto le rovine, una percentuale significativa dei quali bambini.

Il presidio si svolgerà sabato 20 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00, in piazza del Garibaldino a Varese. Dalle 17.00 alle 17.15 è previsto un momento simbolico di protesta con il battito delle pentole, gesto che richiama il tema della fame e della privazione e intende rompere il silenzio su quanto sta accadendo.

Il Comitato invita cittadine e cittadini a partecipare per esprimere solidarietà e chiedere con forza la fine del conflitto.