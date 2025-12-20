Varese News

Varese Laghi

Sabato pomeriggio in piazza a Varese con il Comitato Varesino per la Palestina

Appuntamento sabato 20 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00, in piazza del Garibaldino a Varese

Corteo Palestina 8 novembre 2025

Il Comitato Varesino per la Palestina promuove anche questa settimana un presidio pubblico a Varese per richiamare l’attenzione sulla situazione nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi.

Nonostante dichiarazioni che parlano di pace, il conflitto e le sue conseguenze umanitarie continuano a colpire duramente la popolazione civile. A Gaza, dopo oltre due anni di guerra, i sopravvissuti vivono in condizioni estreme, tra macerie e fango, senza accesso adeguato a cibo, cure mediche, ospedali o personale sanitario. Migliaia di corpi restano ancora sotto le rovine, una percentuale significativa dei quali bambini.

Il presidio si svolgerà sabato 20 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00, in piazza del Garibaldino a Varese. Dalle 17.00 alle 17.15 è previsto un momento simbolico di protesta con il battito delle pentole, gesto che richiama il tema della fame e della privazione e intende rompere il silenzio su quanto sta accadendo.

Il Comitato invita cittadine e cittadini a partecipare per esprimere solidarietà e chiedere con forza la fine del conflitto.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.