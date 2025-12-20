Sabato pomeriggio in piazza a Varese con il Comitato Varesino per la Palestina
Appuntamento sabato 20 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00, in piazza del Garibaldino a Varese
Il Comitato Varesino per la Palestina promuove anche questa settimana un presidio pubblico a Varese per richiamare l’attenzione sulla situazione nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi.
Nonostante dichiarazioni che parlano di pace, il conflitto e le sue conseguenze umanitarie continuano a colpire duramente la popolazione civile. A Gaza, dopo oltre due anni di guerra, i sopravvissuti vivono in condizioni estreme, tra macerie e fango, senza accesso adeguato a cibo, cure mediche, ospedali o personale sanitario. Migliaia di corpi restano ancora sotto le rovine, una percentuale significativa dei quali bambini.
Il presidio si svolgerà sabato 20 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00, in piazza del Garibaldino a Varese. Dalle 17.00 alle 17.15 è previsto un momento simbolico di protesta con il battito delle pentole, gesto che richiama il tema della fame e della privazione e intende rompere il silenzio su quanto sta accadendo.
Il Comitato invita cittadine e cittadini a partecipare per esprimere solidarietà e chiedere con forza la fine del conflitto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.