Sequestrate a Linate oltre 20.000 carte collezionabili di contrabbando

Ancora carte da collezione al centro di operazioni di Finanza e Dogane che hanno sequestrato oltre 20.000 carte collezionabili introdotte di contrabbando all’aeroporto di Milano Linate. Il passeggero, proveniente da Tokyo via Parigi, percorreva il corridoio verde riservato a chi non ha nulla da dichiarare, ma durante l’ispezione dei bagagli sono stati rinvenuti i preziosi articoli acquistati in Giappone, molti dei quali non ancora disponibili sul mercato europeo.

Il valore commerciale supera i 90 mila euro e i diritti di confine evasi ammontano a oltre 22 mila euro. Al viaggiatore è stata contestata l’importazione in contrabbando e verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dei dazi evasi. L’operazione, frutto della collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane, conferma il presidio costante a tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato e dell’Unione Europea presso lo scalo di Linate.