“Serve una transizione accelerata”: a che punto siamo nella sfida climatica dopo la conferenza di Belém?

«La fisica del clima non è negoziabile». Con questa affermazione chiara e netta, Giacomo Grassi, funzionario scientifico del Joint Research Centre della Commissione europea e membro del bureau dell’IPCC, ha aperto la sua riflessione sulla COP30 di Belém, ospite della serata di martedì 16 dicembre a Materia, la sede di VareseNews a Castronno. L’incontro è stato moderato da Fulvio Fagiani, che ha sottolineato la necessità di «fare il punto sulla conferenza ONU sul clima», evitando semplificazioni, ma con l’obiettivo di «rendere accessibili argomenti complessi».

Grassi ha illustrato con rigore scientifico le basi del riscaldamento globale e i dati aggiornati: «Il cambiamento climatico è inequivocabile», ha detto. «Gli ultimi otto anni sono stati i più caldi mai registrati e siamo a circa 1,5 gradi sopra la media preindustriale». Il cuore del problema rimane chiaro: «Le emissioni di CO₂ sono ancora troppo alte e la traiettoria attuale non è compatibile con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi».

L’esperto ha spiegato come il percorso della diplomazia climatica sia rallentato da logiche politiche e compromessi: «Gli accordi sono tutti basati su un consenso politico, quindi si va al minimo comune denominatore». Questo si è visto anche nella COP30: «Si usa un linguaggio molto vago: si parla di “transitioning away from fossil fuels”, ma senza fissare scadenze o impegni vincolanti».

La questione delle responsabilità differenziate è stata affrontata con equilibrio: «È vero che il Nord del mondo ha emesso di più storicamente, ma ora anche i paesi emergenti devono contribuire. Senza una transizione accelerata, i costi aumenteranno per tutti». E sulla questione delle emissioni individuali, ha chiarito: «Il focus non deve essere solo sul comportamento del singolo. Le scelte sistemiche sono quelle che fanno la differenza».

Nel dibattito con il pubblico si è parlato anche del ruolo dell’Europa, della giustizia climatica e della percezione pubblica del problema. Grassi ha ribadito: «La buona notizia è che le soluzioni esistono: tecnologie, comportamenti, policy. Ma serve implementarle ora. Non abbiamo decenni davanti».