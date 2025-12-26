Varese News

Si chiama Natale e il giorno di Natale ha compiuto 100 anni, festa a Fagnano Olona

La comunità di Fagnano Olona ha festeggiato ieri Natale Pieretti, che ha spento cento candeline proprio il giorno di Natale

Si chiama Natale e ha festeggiato 100 anni proprio.. a Natale!
Una ricorrenza doppiamente speciale a Fagnano Olona, dove la comunità ha brindato a un nuovo centenario,Natale Pieretti.

Con un sorriso gioviale sul volto, il nonnino ha accolto il sindaco Marco Baroffio, che lo ha omaggiato con un pensiero ricco di affetto

Oggi è un giorno davvero speciale per la nostra comunità.
Nel giorno di Natale celebriamo anche un traguardo straordinario: i 100 anni del signor Natale Pieretti!
A nome mio personale e di tutta Fagnano Olona, desidero rivolgere al signor Natale i più sinceri auguri di buon compleanno, con gratitudine e affetto per una vita che rappresenta un prezioso pezzo della nostra storia.
Colgo questa occasione per rivolgere a tutti i Fagnanesi i miei più sentiti auguri di buon Natale! Sia un giorno di serenità, di vicinanza alle persone care e di speranza per il futuro.

Buon compleanno dunque al signor Natale, con un saluto affettuoso da parte di tutta la redazione di VareseNews.

