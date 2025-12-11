Si perde al mercato di Luino e passa una notte all’addiaccio: ritrovata dai carabinieri anziana ticinese

È stata ritrovata questa mattina, intorno alle 9.30, la donna di 77 anni che ieri, mercoledì 10 dicembre, aveva fatto perdere le proprie tracce dopo essersi recata da sola al mercato storico di Luino. L’anziana era arrivata in auto, posteggiando regolarmente, ma di lei non si erano avute più notizie per l’intera giornata, spingendo i familiari a lanciare l’allarme in serata ai Carabinieri della Compagnia e della Stazione di Luino.

Immediatamente è scattato il piano provinciale delle ricerche: pattuglie dell’Arma hanno battuto l’abitato di Luino e successivamente tutto il tratto costiero, guidati anche dalle indicazioni della cella telefonica che rilevava il cellulare dell’anziana, rimasto acceso ma senza risposta.

Dopo aver trascorso la notte all’addiaccio, probabilmente in un riparo di fortuna del quale non ha saputo ricordare l’ubicazione, la donna è stata rintracciata infreddolita e disorientata da una cittadina in località Caldè, a Castelveccana. Subito accompagnata presso la Compagnia dei Carabinieri di Luino, è potuta tornare tra le braccia dei parenti, visibilmente sollevati, e si è ripresa grazie a una bevanda calda e all’assistenza dei militari.

Uno dei carabinieri presenti ha ricordato un precedente episodio avvenuto la scorsa estate, quando la stessa donna si era rivolta all’Arma dopo aver smarrito l’auto, sempre durante il mercato di Luino. Allora, il militare l’aveva aiutata a ritrovare il veicolo grazie al telecomando e si era assicurato che riuscisse a rientrare in Svizzera.

Oggi i familiari, consapevoli del peggioramento della memoria dell’anziana, hanno assicurato che monitoreranno con maggiore attenzione i suoi spostamenti, anche attraverso strumenti tecnologici, per evitare che situazioni simili possano ripetersi con esiti potenzialmente più gravi.