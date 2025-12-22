Sotto l’albero di Natale un nuovo defibrillatore per la città di Tradate

Piazza Mercato a Tradate è diventata ufficialmente un’area cardioprotetta grazie alla donazione di un nuovo defibrillatore (DAE) da parte dell’azienda Oggi Lavoro spa. Il dispositivo, posizionato in un punto strategico della città, rappresenta il quattordicesimo strumento salvavita installato sul territorio comunale, andando a colmare un vuoto in una zona caratterizzata da una forte affluenza di pubblico.

La scelta di Oggi Lavoro spa

L’iniziativa nasce da una decisione etica della società Oggi Lavoro spa, che gestisce diverse filiali in tutto il nord Italia. Per questo Natale, l’azienda ha scelto di destinare una parte del budget per i regali a dipendenti e clienti all’acquisto di defibrillatori da donare ai comuni in cui sono presenti le loro sedi. Tradate è stata scelta come prima tappa di questo progetto di solidarietà, anche perché l’Amministrazione ha già avviato un progetto strutturato su questo tema.

Un presidio per i grandi eventi

Il nuovo DAE è stato collocato in piazza Mercato, un luogo che finora era sprovvisto di tale copertura nonostante la sua importanza logistica. «Si tratta di un luogo che era ancora scoperto e che ospita spesso grandi eventi, come il mercato settimanale ma anche le giostre e i concerti – spiega l’assessore Erika Martegani – Da febbraio anche questo punto DAE rientrerà nel progetto Areu che mappa i defibrillatori sul territorio. Siamo davvero felici di questo dono e orgogliosi di essere riusciti ad installarlo per primi, proprio nei giorni che precedono il Natale».

Tradate città cardioprotetta

Con questa nuova installazione salgono a 14 i dispositivi presenti in città, confermando il successo di un progetto attivo da tempo per la protezione dei cittadini in caso di arresto cardiaco. L’amministrazione spera che questo gesto possa fare da apripista per altre realtà produttive della zona. «Sarebbe bello che la generosa iniziativa di Oggi Lavoro spa venisse imitata da altre aziende del territorio – conclude l’assessore Martegani – in modo da diffondere sempre di più l’idea di città e paesi cardioprotetti».