Stefano Negro eletto nuovo coordinatore cittadino di Noi Moderati di Malnate

Si è svolto questa mattina a Malnate il primo congresso cittadino di Noi Moderati, durante il quale è stato eletto coordinatore cittadino Stefano Negro, già consigliere comunale di Malnate.

All’evento erano presenti anche il coordinatore provinciale di Noi Moderati a Varese, nonché sindaco di Venegono Inferiore, Mattia Premazzi, e il Sottosegretario alla Presidenza con delega alle relazioni internazionali ed europee, nonché membro del Comitato Direttivo Nazionale del partito, Raffaele Cattaneo.

A margine dell’incontro, il neoeletto coordinatore cittadino Stefano Negro ha dichiarato: “Esprimo grande soddisfazione per questo nuovo incarico, che accolgo con entusiasmo e gratitudine. Sono convinto che, con una presenza costante sul territorio, potremo ampliare la comunità dei moderati e coinvolgere sempre più cittadini. Ringrazio Noi Moderati per la fiducia: mi impegnerò a ricambiarla con un lavoro serio, fatto di ascolto autentico e azioni concrete a servizio della nostra città”.

Anche il Sottosegretario Raffaele Cattaneo ha espresso soddisfazione, sottolineando: “La celebrazione del congresso di Malnate rappresenta un ulteriore passo importante per la crescita di Noi Moderati a livello locale. L’esperienza e la dedizione di Stefano Negro saranno fondamentali per consolidare la nostra presenza nel varesotto. A lui va il nostro pieno sostegno per il lavoro che lo attende”.

Il coordinatore provinciale di Noi Moderati, Mattia Premazzi, ha infine concluso: “Noi Moderati si conferma un partito vivo e in costante radicamento sul territorio, capace di coinvolgere esponenti e realtà locali come quella di Malnate e di valorizzare le esperienze civiche che condividono la nostra visione e i nostri valori. Ringraziamo quindi gli iscritti, il gruppo locale e i simpatizzanti di Malnate che hanno scelto di intraprendere un percorso insieme a Noi Moderati”.